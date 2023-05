Die Top-10 der engsten Zieleinläufe bei der TT

2019 gewann Peter Hickman vor Dean Harrison das prestigeträchtige Rennen der Senior-TT. Etwas mehr als zwei Sekunden lag zwischen den beiden Briten. Es war aber nicht die knappste Entscheidung in der Geschichte der TT.

Vor vier Jahren konnten die begeisterten Zuseher entlang der Strecke via Radio den dramatischen Zweikampf bis zur Ziellinie zwischen Peter Hickman und Dean Harrison verfolgen. Von Zwischenzeit zu Zwischenzeit änderte sich im letzten Umlauf die Reihenfolge. Mit einem neuen Rundenrekord konnte Hickman seinen Widersacher schließlich hinter sich lassen. Nach sechs Runden oder 364,350 Rennkilometern trennten nur 2,061 Sekunden die beiden Briten.

In der seit 1907 ausgetragenen Tourist Trophy schaffte es dieses Rennen allerdings nicht einmal in die Top-10 der knappsten Entscheidungen im Kampf um den Sieg. Vier der zehn engsten Zieleinläufe haben seit 2010 stattgefunden, was ein Beweis dafür ist, dass die Rennen bei den Isle of Man TT nicht nur immer schneller, sondern auch immer enger werden.

Interessantes Detail: Die Seitenwagen-Klasse ist dreimal in der Top-10-Liste vertreten. Lange galt das Duell aus dem Jahr 1966 zwischen dem Schweizer Fritz Scheidegger und seinem britischen Beifahrer John Robinson gegen die deutsche Paarung Max Deubel/Emil Hörner mit einer Differenz von 0,80 Sekunden als knappste Entscheidung zwischen dem ersten und zweiten Platz.

Eine besondere Geschichte gibt es um den engsten Zieleinlauf. Mick Lofthouse, der zuvor gestürzt war, aber weiterfahren konnte, verlangsamte im Glauben überlegen zu führen sein Tempo und begann zu feiern. Nach der Zieldurchfahrt wurde er fälschlicherweise zum Sieger erklärt, doch Mark Baldwin gelang es auf den letzten Metern seinem Konkurrenten den Sieg wegzuschnappen. Im Jahr darauf verunglückte Lofthouse ohne eine TT gewonnen zu haben tödlich.

Der Vollständigkeit halber muss aber angemerkt werden, dass es 1950 bei der Lightweight-TT mit 0,2 Sekunden zwischen dem Italiener Dario Ambrosini und dem Briten Maurice Cann einen noch engeren Zieleinlauf gegeben hat. Damals wurden die Fahrer allerdings mittels Massenstart auf die Strecke geschickt und so wurden die Duelle Rad-an-Rad ausgefochten. Heutzutage nehmen die Piloten im Abstand von zehn Sekunden einzeln den Kampf um den Sieg auf.

Top-10 der engsten Zieleinläufe

1989 Carl Fogarty vs. Dave Leach - 1,80 sec (Production 750)

2010 Ian Hutchinson vs. Michael Dunlop - 1,45 sec (Supersport B)

2010 Ian Hutchinson vs. Ryan Farquhar - 1,32 sec (Superstock)

1989 Molyneux/Hardman vs. Howles/Pointer - 1,20 sec (Seitenwagen A)

2010 Klaffenböck/Sayle vs. Holden/Winkle - 1,12 sec (Seitenwagen B)

1986 Gary Padgett vs. Malcolm Wheeler - 1,00 sec (Production C)

1966 Scheidegger/Robinson vs. Deubel/Hörner - 0,80 sec (Seitenwagen)

1988 Dave Leach vs. Geoff Johnson - 0,80 sec (Production A)

2012 Bruce Anstey vs. Cameron Donald, 0,77 sec (Supersport A)

1995 Mark Baldwin vs. Mick Lofthouse, 0,60 sec (125cc)