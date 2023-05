Julian Trummer: «Das Leben hat endlich wieder Sinn!»

Wenn man wie Julian Trummer sein Leben dem Road Racing unterordnet, dann sind die Pausen zwischen den Rennen zu lange. Der 32-jährige Österreicher wird heuer bei der Tourist Trophy acht Mal am Start stehen.

«Nicht mehr lange und wir fliegen wieder mit 300 Stundenkilometern durch St. Ninians», verweist Julian Trummer auf die Geschwindigkeit, mit der die Fahrer bei der Tourist Trophy den Bereich bei Start und Ziel entlangdonnern und dem aus Zuschauersicht furchteinflößenden Streckenabschnitt Bray Hill, der von den Mutigsten im sechsten Gang mit Vollgas gefahren wird, entgegenjagen.

«Das Leben hat endlich wieder Sinn! Ich habe schon seit drei Tagen einen flauen Magen, so nervös bin ich schon, aber im positiven Sinn! Ich freue mich wie ein Boxer, der sein Aufbautraining absolviert hat und sich dessen bewusst ist, dass jetzt alles bereit für den Kampf ist. Ich möchte einfach nur noch loslegen», fiebert der 32-jährige Österreicher aus der Steiermark seinem Saisonhöhepunkt entgegen.

«Morgen geht es mit dem Flugzeug auf die Isle of Man. Samstag und Sonntag stehen die technischen Abnahmen der Motorräder, das Briefing der Piloten und der Check des persönlichen Equipments an, bevor es dann am Montagvormittag und -nachmittag in die ersten Trainingssessions geht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten», verspricht Trummer, der auf Top-Ergebnisse hofft, seinen Fans.

Im Vorfeld zur TT galt es für ihn noch einiges zu erledigen. Beim North West 200 war er nicht gerade vom Glück verfolgt. Seine Supertwin- und Supersport-Maschinen waren den Vollgaspassagen nicht gewachsen und beim Aufbau seiner Superbike-Honda hatte sich ein Problem eingeschlichen, das vor Ort nicht behoben werden konnte. Vor wenigen Tagen lieferte Trummer zwei Honda CBR1000RR-R nach Amsterdam, wo es vom WH Racing Team entgegengenommen wurden.

«Nach dieser katastrophalen Woche beim North West 200, wo so viele Dinge schiefgegangen sind, sind es die kleinen, aber in diesem speziellen Fall die ganz großen Hilfen, die uns mein Leben erleichtern. Ich möchte mich auch im Namen von WH Racing bei 2Rad Gesslbauer und Geri Gesslbauer bedanken, die uns für die Isle Of Man TT ein komplettes Ersatzbike zu Verfügung stellen. Das ist für uns eine enorme Hilfe und in der heutigen Zeit definitiv nicht selbstverständlich, tausend Dank dafür!»

TT-Zeitplan der Rennwoche

03.06. Supersport 1

03.06. Seitenwagen 1

04.06. Superbike-TT

06.06. Superstock 1

06.06. Supertwin 1

07.06. Supersport 2

07.06. Seitenwagen 2

09.06. Superstock 2

09.06. Supertwin 2

10.06. Senior-TT