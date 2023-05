Harrison, Dunlop und Hickman bleiben unter 17 Minuten

© Isle of Man TT Races

Auch am dritten Trainingstag liefern sich Dean Harrison, Michael Dunlop und Peter Hickman einen Kampf um die Bestzeit. Alle drei Fahrer blieben unter der 17-Minuten-Marke. David Datzer überzeugt in der Superstock-Klasse.

Nach dem zweiten Trainingstag prophezeit Davey Todd, dass der Rundenrekord von Peter Hickman ernstlich in Gefahr ist, wenn die Bedingungen so perfekt bleiben. Vor allem die Verbesserung des Straßenbelags, die bei Quarterbridge, der langen Sulby Straight oder dem Windy Corner vorgenommen wurden, könnten die eine oder andere Sekunde bringen.

Dean Harrison (Kawasaki), Michael Dunlop (Honda) und Peter Hickman (BMW) geben auch am dritten Trainingstag ganz klar den Takt vor.

Während Dunlop und Hickman auf ihren Superstock-Maschinen ins Qualifying starten, gibt Harrison seinem Superbike-Motorrad den Vorzug. Und es ist auch Harrison, der dieses Jahr als erster Fahrer die 17-Minuten-Marke unterbietet. Auf seiner zweiten Runde ist er nochmals schneller und die Uhr bleibt bei 16:57,329 min stehen. Es sollte die schnellste Zeit des Tages sein.

Nach einer 17:03,619 wechselt Dunlop auf seine Superbike-Maschine und es ist deutlich zu sehen, dass er in ausgezeichneter Form ist. Bis zur letzten Zwischenzeit war er auch um einiges schneller als Harrison, doch weil bereits die Supersport- und Supertwin ihr Training aufgenommen haben, muss er sein Tempo drosseln. Trotzdem reicht es zur zweitbesten Rundenzeit.

In der Superbike-Kategorie bleibt Hickman mit seiner Zeit klar hinter Harrison und Dunlop und damit unter den Erwartungen. Dafür hält er sich mit der Bestzeit in der Superstock-Klasse schadlos. Mit 16:59,087 fehlen lediglich etwas mehr als achteinhalb Sekunden auf den Superstock-Rundenrekord oder 0,14 Sekunden pro Kilometer auf dem 60,725 Kilometer langen Kurs.

Während der Österreicher Julian Trummer wegen eines technischen Problems das Superbike-Training aussitzen muss, steigert sich der Deutsche David Datzer, der kürzlich beim North West 200 als bester Newcomer auf sich aufmerksam machen konnte, gewaltig. Mit 18:25,122 nimmt er in der Superstock-Kategorie den 13. Platz ein.

In der Supersport-Klasse liegen die Top-3 innerhalb von 1,49 (!) Sekunden, wobei Harrison vor Hickman und Dunlop die Nase vorne hat. Auch Davey Todd und Jamie Coward sind nicht allzu weit zurück. Allerdings sind die Zeiten deutlich langsamer als am ersten Tag, an dem Dunlop seinen eigenen Rundenrekord unterboten hatte.

Nach dem dritten Trainingstag wird klar, dass nur ein Problem Ben und Tom Birchall an einem weiteren TT-Sieg hindern kann. Zwei Nachrichten beschäftigen die Sidecar-Fans: Nach ihrem Unfall im Qualifying 1 können Ryan und Callum Crowe das Training wieder aufnehmen und Jake Lowther, Beifahrer von Alan Founds, wird wegen Drogenkonsums suspendiert.

Trainingszeiten, Qualifying 3

Superbike

1. Dean Harrison (GB), Kawasaki, 16:57,329 min. 2. Michael Dunlop (GB), Honda, 16:58,452 min. 3. Peter Hickman (GB), BMW, 17:10,076. 4. Jamie Coward (GB), Honda, 17:17,331. 5. Conor Cummins (GBM), Honda, 17:19,908. 6. John McGuinness (G), Honda, 17:24,548.

Superstock

1. Peter Hickman (GB), BMW, 16:59,087 min. 2. Michael Dunlop (GB), Honda, 17:03,619814 min. 3. Davey Todd (GB), Honda, 17:11,259. 4. Conor Cummins (GBM), Honda, 17:26,241. 5. Dean Harrison (GB), Kawasaki, 17:31,725. 6. James Hillier (GB), Yamaha, 17:43,140. Ferner: 13. David Datzer (D), BMW, 18:25,122.

Supersport

1. Dean Harrison (GB), Yamaha, 18:05,365 min. 2. Peter Hickman (GB), Triumph, 18:06,013. 3. Michael Dunlop (GB), Yamaha, 18:06,855 min. 4. Davey Todd (GB), Honda, 18:10,298. 5. Jamie Coward (GB), Yamaha, 18:11,132.

Supertwin

1. Jamie Coward (GB), Kawasaki, 18:43,359. 2. Mike Browne (IRL), Paton, 18:53,916. 3. Josh Brookes (AUS), Kawasaki, 19:21,550. 4. Rob Hodson (GB), Kawasaki, 19:31,634. 5. Michael Rutter (GB), Yamaha, 19:39,441.

Seitenwagen

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 19:06,003. 2. Pete Founds/Jevan Walmsley (GB), LCR Honda, 19:09,531 min. 3. Ryan Crowe/Callum Crowe (GBM), LCR Honda, 19:50,141. 4. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), LCR Yamaha, 20:12,531. 5. Gary Bryan/Philip Hyde (GB), Baker Honda, 20:23,891.