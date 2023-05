Michael Dunlop dominiert am ersten Tag das Training

© Facebook/Isle of Man TT Races

Das erste Qualifying für die Tourist Trophy fand bei erstklassigen Bedingungen statt. Mit Bestzeiten in allen Klassen unterstrich Michael Dunlop seine Anwartschaft auf weitere Siege. Momentan hat er 23 auf seinem Konto.

Besser hätte das Wetter am ersten Tag des Zeittraining für die Tourist Trophy 2023 nicht sein können. Sonnenschein, angenehme Temperaturen und klare Sicht entlang der gesamten Strecke sorgten für erstklassige Bedingungen. Das freie Training wurde von den Teilnehmern dazu genützt, um ihre Streckenkenntnisse aufzufrischen und so viele Runden wie möglich auf dem schwierigen Snaefell Mountain Course abzuspulen.

Im ersten Zeittraining dauerte es nicht lange, bis der erste Rundenrekord unterboten wurde. In der Supertwin-Kategorie blieb Michael Dunlop bei stehendem Start mehr als eine Sekunde unter seiner eigenen Bestmarke aus dem Jahr 2018. Auch in den Klassen Superstock und Supersport führt der 23-fache TT-Sieger die Zeitentabelle an und auf seiner Superbike-Maschine markierte er mit 17:10,700 Minuten sogar die schnellste Zeit des Tages.

Dass es für Dunlop in der Superbike-Klasse kein Spaziergang wird, dafür werden Dean Harrison und Peter Hickman sorgen. Harrison war lediglich um 0,850 Sekunden langsamer und der Rückstand von Hickman ist mit 4,144 Sekunden ebenfalls überschaubar. Mit Platz 4 überraschte John McGuinness, dem damit auf Anhieb eine schnellere Rundenzeit gelang als im letzten Jahr. Julian Trummer und David Datzer kamen auf die Ränge 16 bzw. 22.

Bei den Seitenwagen waren nicht die Favoriten Ben und Tom Birchall die Schnellsten, sondern Pete Founds/Jevan Walmsley, die die zwölffachen TT-Sieger hinter sich lassen konnten. An der dritten Stelle folgen Alan Founds/Jake Lowther, die im letzten Jahr wegen einer schweren Verletzung des Fahrers auf einen Start verzichten mussten. Der vierte Platz ging an den mit 17 Siegen erfolgreichsten Seitenwagen-Piloten Dave Molyneux und seinem Beifahrer Dan Sayle.

1. Zeittraining, Isle of Man

Superbike

1. Michael Dunlop (GB), Honda, 17:10,700 min. 2. Dean Harrison (GB), Kawasaki, 17 :11,550. 3. Peter Hickman (GB), BMW, 17:14,844. 4. John McGuinness (GB), Honda, 17:29,689. 5. Conor Cummins (GBM), Honda, 17:32,270. Ferner: 16. Julian Trummer (A), Honda, 18:21,525. 22. David Datzer (D), BMW, 18:44,095.

Superstock

1. Michael Dunlop (GB), Honda, 17:21,814 min. 2. Josh Brookes (AUS), BMW, 17:54,558. 3. Phillip Crowe (GB), BMW, 17:57,430. 4. Mike Brown (IRL), BMW, 18:04,352. 5. Davey Todd (GB), Honda, 18:05,175.

Supersport

1. Michael Dunlop (GB), Yamaha, 17:49,355 min. 2. Peter Hickman (GB), Triumph, 17:51,082. 3. Dean Harrison (GB), Kawasaki, 18:02,344. 4. Davey Todd (GB), Honda, 18:10,081. 5. Conor Cummins (GBM), Honda, 18:26,241. Ferner: 16. Julian Trummer (A), Yamaha, 19:10,486.

Supertwin

1. Michael Dunlop (GB), Paton, 18,25,127 min. 2. Jamie Coward (GB), 18:54,191. 3. Brian McCormack (IRL), Aprilia, 19:01,685. 4. Mike Browne (IRL), Paton, 19:15,940. 5. Dominic Herbertson (GB), 19:22,700.

Seitenwagen

1. Pete Founds/Jevan Walmsley (GB), LCR Honda, 19:16,657 min. 2. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 19:19,406. 3. Alan Founds/Jake Lowther (GB), LCR Yamaha, 19:56,883. 4. Dave Molyneux/Dan Sayle (GBM), DMR KTM, 20:11,861. 5. Gary Bryan/Philip Hyde (GB), Baker Honda, 20:13,360.