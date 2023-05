TT2023: Hickman, Harrison und Dunlop in eigener Liga

© Isle of Man TT Races

Im zweiten Zeittraining gelingt es Peter Hickman die Bestzeit von Michael Dunlop zu verbessern. Nicht einmal eine Sekunde dahinter ist Dean Harrison Zweiter und Dunlop führt die Zeitentabelle in der Superstock-Klasse an.

Die Bedingungen am zweiten Tag des Trainings für die Tourist Trophy ist noch einmal besser als am Tag davor. Neben angenehmen Temperaturen und bester Sicht hat sich der Wind beruhigt. Alles scheint für neue Rekorde angerichtet und die Teilnehmer legen von der Startlinie los, als ginge es bereits heute um den Sieg.

Dean Harrison nimmt als erster Fahrer Aufstellung. Der Kawasaki-Fahrer nutzt die freie Strecke. Mit 17:09,205 ist er knapp eineinhalb Sekunden schneller als Michael Dunlop am Tag zuvor. Der Brite darf sich allerdings nur kurz der Führung erfreuen. Peter Hickman, der nach Harrison das Training aufnimmt ist noch einmal um 819 Tausendstelsekunden schneller. Nach Rang 16 im ersten Training kann sich der Österreicher Julian Trummer um zwei Plätze verbessern.

Obwohl er auf seiner Superstock-Maschine sitzt, ist Dunlop kaum langsam als Hickman und Harrison. Der Honda-Fahrer verbessert seine Superstock-Zeit um nahezu 14 Sekunden. Wie im ersten Quali ist Josh Brookes Zweitschnellster. Shaun Anderson, der nach einigen Jahren bei KTM in Munderfing in seine Heimat zurückgekehrt ist, beendet das Training an der dritten Stelle. Der Deutsche David Datzer lässt als Trainingszwölfter sogar John McGuinness hinter sich lassen.

Das Training des Superbike- und Superstock-Klasse musste wegen einer langen Ölspur zwischen Barregarrow und Kirk Michael vorzeitig abgebrochen werden. Einigen Fahrern, die auf einer schnellen Runde waren, wurde die Möglichkeit genommen, ihre Zeiten nochmals zu verbessern. Die Supersport- und Supertwins wäre als nächste an der Reihe gewesen, weil die Arbeiten aber zu viel Zeit in Anspruch nahmen, wurde ihr Qualifying ersatzlos gestrichen.

Nach einer langen Pause dürfen die Seitenwagen-Crews doch noch einmal für zwei Runden auf die Strecke. Die Sonne steht allerdings schon tief und die Sichtbedingungen sind nicht mehr so gut wie bei den Solo-Klassen. Trotzdem schaffen Ben und Tom Birchall mit 19:08,006 min. die Bestzeit von Pete Founds/Jevan Founds, die auf das Brüderpaar mehr als 20 Sekunden verlieren, um über elf Sekunden zu unterbieten.

Trainingszeiten, Qualifying 2

Superbike

1. Peter Hickman (GB), BMW, 17:08,386 min. 2. Dean Harrison (GB), Kawasaki, 17:09,205. 3. Michael Dunlop (GB), Honda, 17:15,744 min. 4. Conor Cummins (GBM), Honda, 17:17,457. 5. Davy Todd (GB), Honda, 17:25,475. Ferner: 14. Julian Trummer (A), Honda, 18:13,211. 31. David Datzer (D), BMW, 19:05,458.

Superstock

1. Michael Dunlop (GB), Honda, 17:10,224 min. 2. Josh Brookes (AUS), BMW, 17:55,593. 3. Shaun Anderson (GB), Suzuki, 17:59,362. 4. Mike Brown (GB), BMW, 18:00,190. 5. Dean Harrison (GB), Kawasaki, 18:06,620. Ferner: 10. David Datzer (D), BMW, 18:51,027.

Seitenwagen

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 19:08,006 min. 2. Pete Founds/Jevan Walmsley (GB), LCR Honda, 19:29,826. 3. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), LCR Yamaha, 20:09,100. 4. Steve Ramsden/Mathew Ramsden (GB), LCR Honda, 20:32,154. 5. Gary Bryan/Philip Hyde (GB), Baker Honda, 20:33,157.