Vierter Superstock-TT-Sieg in Serie für Peter Hickman

Dass er auf dem Superstock-Motorrad schwer zu besiegen ist, stellt Peter Hickman einmal mehr unter Beweis. Julian Trummer schafft mit Rang 17 eine weitere Top-20-Platzierung und David Datzer sieht die Zielflagge als 25.

Michael Dunlop war im Qualifying für die diesjährige Tourist Trophy die dominierende Erscheinung. Nur in der Superstock-Klasse führte er nach fünf Tagen nicht die Zeitentabelle an, sondern Peter Hickman, der aber seiner schnellsten Runde allerdings den Windschatten von Dean Harrison auf dessen Superbike-Maschine nutzen konnte. Neben Dunlop, Hickman und Harrison muss man auch Davey Todd im Auge behalten. Nach eigenen Aussagen sieht er für sich in dieser Kategorie die besten Chancen auf einen Platz auch dem Podium.

Der Österreicher Julian Trummer, der im Superbike-Rennen die Bestmarke für einen Europäer vom Festland aufgestellt hat, geht optimistisch ins Superstock-Rennen. Vor allem die Bestätigung von Metzeler, dass er die weiche Reifenmischung für die Renndistanz von drei Runden verwenden kann, hat seine Zuversicht gesteigert. David Datzer, der wegen der zahlreichen technischen Probleme eine Hochschaubahnfahrt der Gefühle durchlebt, hat sich gestern mit der Familie eine Auszeit gegönnt, um seinen aufgestauten Frust zu bewältigen.

Für den 51-jährigen Michael Rutter ist es das 83. Rennen, das er bei der Tourist Trophy in Angriff nehmen wird. Damit hält er bei gleich vielen Starts wie sein vor drei Jahren verstorbener Vater Tony. Übrigens: Auch in der Siegerliste liegen sie ex aequo, beide haben sieben Mal gewonnen. Mit Conor Cummins haben die einheimischen Fans wieder heißes Eisen im Feuer. Der großgewachsene Manxman war an den Trainingstagen erkrankt und musste im Nobles Hospital vorübergehend sogar ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Tiefhängende Wolken und leichter Regen auf der Mountain Section sorgen für eine Verspätung. Erst als der Himmel einigermaßen aufgeklart ist, kann es für die 50 qualifizierten Fahrer losgehen – drei Stunden als ursprünglich geplant. Die Temperatur ist um einiges niedriger als die Tage davor und auch der Wind könnte eine Rolle spielen.

Bei Ballaugh Bridge hat Hickman 2,2 Sekunden Vorsprung auf Dunlop herausgefahren. Dunlop hat zu Hillier aufgeschlossen und wird etwas aufgehalten. Harrison liegt mit weiteren vier Sekunden plus an der dritten Stelle. Wie erwartet nimmt Todd die vierte Position ein, knapp vor seinem Teamkollegen Cummins, dem nicht anzumerken ist, dass ihm eine Infektion tagelang zugesetzt hat. Trummer ist an der 22. Stelle, Datzer passiert die Zwischenzeit auf P32.

Im Gegensatz zum Superbike-Rennen geht es für die Fahrer bereits nach der ersten Runde an die Box, um nachzutanken. Hickman schließt die Startrunde in 16:53,803 Minuten ab und hat 2,7 Sekunden Vorsprung auf Dunlop. Harrison (+13 Sekunden) und Todd (+22 Sekunden) haben ihre Chancen auf den Sieg offensichtlich bereits verspielt. Trummer ist als 22. im Bereich des Erreichbaren und Datzer hält die 32. Position.

Obwohl Dunlop kein Risiko scheut und die Straße bis zu den letzten Zentimetern ausnützt, kann er nicht verhindern, dass Hickman seinen Vorsprung von Zwischenzeit zu Zwischenzeit ausbaut. Nach der zweiten von drei Runden trennen die beiden Kontrahenten beinahe 16 Sekunden. Ist damit die Entscheidung um Platz 1 bereits gefallen? Nur ein Defekt kann Hickman noch den vierten Sieg in Folge in der Superstock-Klasse kosten.

Auch auf den letzten 60,735 Kilometern ändert sich nicht mehr an der Reihenfolge der Top-3. Hickman, der mit langen Wheelie über die Ziellinie prescht, holt sich seinen zehnten TT-Sieg und zieht damit mit den Rennsportlegenden Giacomo Agostini und Stanley Woods gleich. Der zweite Platz geht an Dunlop und Harrison darf sich über den dritten dritten Platz in dieser Woche freuen. Trummer gelingt mit Rang 17 eine weitere Top-20-Platzierung und Datzer verpasst den 24. Platz um 0,155 Sekunden.

Resultat, Superstock 1

1. Peter Hickman (GB), BMW, 3 Runden in 51:05,244 min. 2. Michael Dunlop (GB), Honda, 23,171 sec zur. 3. Dean Harrison (GB), Kawasaki, +37,998 sec. 4. Davey Todd (GB), Honda. 5. James Hillier (GB), Yamaha. 6. Jamie Coward (GB), Honda. 7. Conor Cummins (GBM), Honda. 8. David Johnson (AUS), Honda. 9. Mike Browne (IRL), BMW. 10. Shaun Anderson (GB), Suzuki. 11. Davey Todd (GB), Honda. 12. Conor Cummins (GBM), Honda. Ferner: 17. Julian Trummer (A), Honda. 25. David Datzer (D), BMW.