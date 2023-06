Sieg und Rundenrekord von Ben und Tom Birchall

Ausgerechnet zum 100-Jahr-Jubiläum gelingt Ben und Tom Birchall bei ihrer Siegesfahrt die erste Runde eines Seitenwagens mit einem Schnitt von über 120 Meilen/Stunde. Tim Reeves/Mark Wilkes scheiden aus.

Schon im Training gelingt es Ben und Birchall ihren eigenen Rundenrekord zu unterbieten. Wird ihnen dieses Kunststück auch im Rennen gelingen? Bis jetzt sind die Brüder das einzige Seitenwagen-Team, das den über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain unter der 19-Minuten-Schallmauer umrundet hat. Mit Peter Founds/Jevan Walmsley sowie Ryan und Callum Crowe starten die aussichtsreichsten Herausforderer zehn bzw. 20 Sekunden hinter ihnen.

Die Birchalls lassen keinen Zweifel aufkommen, was in diesem Rennen ihr Ziel ist. Bei der ersten Zwischenzeit beträgt ihr Vorsprung vier Sekunden auf Founds/Walmsley und den Crowe-Brüdern, die nahezu zeitgleich sind. Mit Dave Molyneux/Dan Sayle, Tim Reeves/Mark Wilkes und Conrad Harrison/Andrew Winkle schaffen es drei ehemalige TT-Sieger nicht einmal nach Glen Helen. Alle drei Teams müssen ihre Gespanne nach wenigen Kilometern abstellen.

Founds/Walmsley wollen sich mit dem zweiten Platz, den sie bereits im Vorjahr im zweiten Rennen belegt haben, nicht zufriedengeben. Bei Ramsey Hairpin haben sie ihren Rückstand geringfügig verringert. Am Ende der ersten von drei Runden ist der Vorsprung von Birchall/Birchall auf 3,357 Sekunden geschmolzen. Crowe/Crowe können das Tempo nach ihrem Unfall im Training, bei dem sich der Beifahrer leicht verletzt hat, nicht halten.

Die Birchall-Brüder sind gezwungen, das letzte Risiko zu gehen, um Founds/Walmsley auf Distanz zu halten. Während Crowe/Crowe ungefährdet auf Platz 3 liegen, gibt Daryl Gibson, der im Vorjahr noch bei Molyneux die Rolle des Beifahrers hatte, eine eindrucksvolle Vorstellung. Hinter John Holden/Maxime Vasseur, aber noch vor den erfahrenen Steve Ramsden/Mathew Ramsden und Gary Bryan/Philip Hyde, ist er mit Tom Christie an seiner Seite Fünfter.

In der zweiten Runde schreiben Ben und Tom Birchall TT-Geschichte. Ausgerechnet beim 100-Jahr-Jubiläum der Gespanne gelingt den dreifachen Weltmeistern die erste Runde mit einem Schnitt von über 120 Meilen pro Stunde. Mit 18:48,541 min (Schnitt 120,357 mph = 193,696 km/h) bleiben sie über zehn Sekunden unter ihren eigenen Rundenrekord. Obwohl sie nichts unversucht lassen, müssen Founds/Walmsley die Überlegenheit der zwölffachen TT-Sieger akzeptieren.

Auch dieses Jahr gelingt es niemanden, die Vorherrschaft von Birchall/Birchall zu brechen, die mit über 24 Sekunden Vorsprung ihren 13 TT-Erfolg einfahren. Finden Founds/Walmsley allerdings an dieser oder jener Stelle einige Zehntelsekunden, könnte sich das in Zukunft durchaus ändern. Weil Crowe/Crowe ihre zweite Runde nicht beenden, geht der dritte Platz an Holden/Vasseur. Für den Franzosen ist es das erste TT-Podium in seiner Karriere.

Resultat, Seitenwagen, Rennen 1

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 3 Runden in 56:53,768 min. 2. Pete Founds/Jevan Walmsley (GB), LCR Honda, 24,066 sec zur. 3. John Holden/Maxime Vasseur (GB/F), LCR Yamaha. +1:00:33,326 sec. 4. Steve Ramsden/Mathew Ramsden (GB), LCR Honda. 5. Gary Bryen/Philip Hyde (GB), Baker Honda. 6. Daryl Gibson/Tom Christie (GB), CES Suzuki. 7. Wayne Lockey/Matthew Rostron (GB), LCR Honda. 8. Greg Lambert/Andrew Haynes (GB), LCR Honda. 9. John Saunders/James Saunders (GB), Shelbourne Honda. 10. Alan Founds/Colin Smyth (GB), LCR Yamaha.