Favoritensieg von Michael Dunlop im Supersport-Rennen

Michael Dunlop startet mit dem Sieg im ersten Supersport-Rennen in die Rennwoche

© Isle of Man TT Races

Als Trainingsschnellster startete Michael Dunlop als Favorit ins erste Supersport-Rennen und wird dieser Rolle gerecht. Er gewinnt vor Peter Hickman und Dean Harrison. Julian Trummer beendet das Rennen auf Rang 25.

Geht es nach den Trainingszeiten kommt der Sieger des ersten Supersport-Rennens aus dem Trio Michael Dunlop, Dean Harrison und Peter Hickman. Sie haben dem Qualifying mit Zeiten unter 18 Minuten den Stempel aufgedrückt. Davey Todd ist in der Rolle des Außenseiters und für Julian Trummer geht es um einen guten Start in die Rennwoche. Wegen der technischen Probleme mit dem Superbike- und dem Supertwin-Motorrad absolvierte der Österreicher in dieser Klasse nur die für die Qualifikation nötigen zwei Pflichtrunden. Übrigens: Die Supersports sind auf Slicks unterwegs.

Weil es in der Nacht zu einem schweren Verkehrsunfall beim 33. Milestone gekommen ist und die Untersuchungen der Polizei viel Zeit in Anspruch nahm, wird die Geduld der Fahrer und Teams gehörig auf die Probe gestellt. Mit über zwei Stunden Verspätung nimmt der Australier David Johnson als erster Fahrer die vier Runden in Angriff. Vor dem Favoriten Dunlop, auf dem alle Augen gerichtet sind, gehen Harrison, Paul Jordan und James Hillier auf die Strecke. Todd und Hickman haben die Startnummern 8 bzw. 10. Fünfeinhalb Minuten muss Trummer warten, bis endlich auch er loslegen darf.

Bei Ballaugh Bridge hat sich Dunlop die Führung von Harrison geschnappt, Hickman ist vor James Coward und Todd an der dritten Stelle. Bevor es erstmals von Ramsey Hairpin über das Gooseneck auf die Mountain Mile hat sich Dunlop einen Vorsprung von über 3,6 Sekunden auf Harrison und 6,8 auf Hickman herausgefahren. Coward hält immer noch den vierten Rang vor Todd und James Hillier. Trummer hat ebenfalls einen guten Rhythmus gefunden und liegt an der 20. Stelle.

Nach der ersten der vier Runden sind es tatsächlich die schnellsten Drei aus dem Training, die das Feld anführen. Dunlop liegt knapp 5,5 Sekunden vor Harrison, der Hickman um über 4,6 Sekunden abgehängt hat. Coward, Todd, Hillier, Nachwuchshoffnung James Hind, Paul Jordan, Rob Hodson und Johnson komplettieren die Top-10. Trummer, der auf seiner ersten Runde einige Fahrer überholen muss, ist an der 17. Stelle, aber lediglich einen Wimpernschlag hinter Michal Dokupil.

Während Dunlop seinen Vorsprung auf Harrison konstant bei etwas über fünf Sekunden hält, kommt Hickman immer besser in Schwung. Bei Ramsey Hairpin hat er seinen Rückstand auf Dunlop von zehn auf siebeneinhalb Sekunden verringert.

Nach zwei Runden geht es für die Piloten zum Nachtanken und Visierwechsel an die Box. Entgegen der Vermutung wird das Hinterrad nicht getauscht. Bei einem Supersport-Motorrad würde dieser Vorgang zu lange dauern und damit keinen Vorteil bringen. Die Mannschaft von Harrison fertigt ihren Fahrer in etwas unter 50 Sekunden ab, Dunlop benötigt 51,5 und Hickman 51 Sekunden. Hind ist mit 48,5 der Schnellste in der Box. Trummer steht über eine Minute und fällt auf Rang 26 zurück.

Dunlop fliegt unwiderstehlich über den berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course. Der Nordire scheint seinem zehnten Sieg in dieser Kategorie entgegenzustürmen, aber das Rennen ist erst zu Ende, wenn man über die Ziellinie gefahren ist. Vor den letzten 60,735 Kilometern beträgt sein Vorsprung über 17 Sekunden auf Harrison. Hickman ist drauf und dran Harrison einzuholen. Nur noch vier Sekunden trennen die beiden.

Auf der letzten Runde stellt sich nur die Frage, ob Dunlop seinen Rundenrekord verbessern will oder ob er sich auf die Verwaltung seines Vorsprungs konzentriert. Hinter ihm ist der Kampf um Platz 2 in vollem Gang. Auch um die Positionen 8 und 9 zwischen Johnson und Hobson bzw. 10 und 11 zwischen Neve und Hind wird noch verbissen um jede Hundertstelsekunde gekämpft. Trummer wird bei Start/Ziel wieder an der 22. Stelle notiert. Ein Top-20-Resultat scheint in Reichweite zu sein.

Nach einer kontrollierten Runde bringt Dunlop, der seiner Favoritenrolle gerecht wird, einen Vorsprung von 12,329 Sekunden über die Ziellinie. Es ist für ihn der 22. TT-Sieg! Von der zweiten Zwischenzeit bis zur vorletzten liegt Harrison an der zweiten Stelle, im Ziel muss er sich allerdings um 0,394 Sekunden dem Schlussangriff von Hickman beugen. Für Trummer nimmt das Rennen mit Platz 25 ein versöhnliches Ende, nachdem er im Training nur die zwei Pflichtrunden absolvieren konnte.

Resultat, Supersport 1

1. Michael Dunlop (GB), Yamaha, 4 Runden in 1:11:22,090 min. 2. Peter Hickman (GB), Triumph, 12,329 sec zur. 3. Dean Harrison (GB), Yamaha, +12,723 sec. 4. Jamie Coward (GB), Yamaha. 5. Davey Todd (GB). 6. James Hillier (GB), Yamaha. 7. Paul Jordan (GB), Yamaha. 8. David Johnson (AUS), Honda. 9. Rob Hodson (GB), Yamaha. 10. James Hind (GB), Yamaha. Ferner: 25. Julian Trummer (A), Yamaha.