Spanier Raül Torras Martinez (46) stirbt bei Unfall

Die Organisatoren der Tourist Trophy auf der Isle of Man haben bestätigt, dass es im Supertwin-Rennen zu einem bedauerlichen Unfall kam, bei dem der Spanier Raül Torras Martinez sein Leben verlor.

Als die Meldung durchsickerte, dass die Strecke nach dem Supertwin-Rennen zwischen Kirk Michael und Ballaugh Bridge gesperrt blieb, musste bereits befürchtet werden, dass sich ein verhängnisvoller Unfall zugetragen haben musste. Stunden später bestätigten die Organisatoren der Tourist Trophy den Tod des Spaniers Raül Torras Martinez.

«Mit großer Trauer müssen wir bestätigen, dass Raül Torras Martinez aus Sant Hilari Sacalm, bei einem Unfall während des ersten Supertwin-Rennens der Isle of Man TT Races 2023 ums Leben gekommen ist. Der Unfall ereignete sich in Alpine, zwischen dem 16. und 17. Meilestone, in der dritten und letzten Runde», hieß es in einer Aussendung des Veranstalters. «Unser tief empfundenes Beileid gilt Rauls Familie, seinen Angehörigen und Freunden.»

Torras Martinez war ein erfahrener TT-Teilnehmer, der 2017 sein Debüt feierte und im letztjährigen Supertwin-Rennen mit Platz 15 sein bestes Ergebnis erzielte. Im Superstock-Rennen fuhr er nur Stunden vor dem Unfall mit einem Schnitt von 125,470 Meilen pro Stunde seine persönlich schnellste Runde auf dem Snaefell Mountain Course. Insgesamt nahm der beliebte Spanier an 21 TT-Rennen teil und erreichte insgesamt 18 Bronze Replicas.

«Raül war ein unglaublich beliebtes Mitglied der Fahrerlager-Familie, sein Lächeln war ansteckend und seine Liebe zur TT und zum Straßenrennsport war für jeden offensichtlich, der das Glück hatte, ihn zu treffen. Er nahm an seiner fünften TT teil und hatte heute seine bisher schnellste Runde auf dem Mountain Course gedreht und wurde 20. im Superstock-Rennen.»

«Auf die Frage nach seinen Ambitionen im Straßenrennsport antwortete er: <Spaß mit dem Motorrad zu haben und in der Lage zu sein, bei der Tourist Trophy in der 1000-ccm-Klasse um eine Top-20-Platzierung zu kämpfen>. Auf dem Weg zum Erreichen seines Ziels wurde er der schnellste Spanier, der jemals auf dem Snaefell Mountain Course gefahren ist.»

Abseits der Tourist Trophy war Torras Martinez regelmäßiger Teilnehmer am North West 200, dem Ulster Grand Prix und dem Macau Grand Prix. Der Rennsport war das Leben des 46-Jährigen. Der Verlust eines so leidenschaftlichen und temperamentvollen Mannes wird von der gesamten TT-Gemeinschaft zutiefst betrauert.