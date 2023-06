Reeves/Wilkes: Am Ende ein verdienter vierter Platz

Trotz aller Schwierigkeiten dachten Tim Reeves/Mark Wilkes bei der TT nie an Aufgabe

Als Tourist-Trophy-Sieger waren die Ansprüche dementsprechend hoch, doch am Ende musste Tim Reeves froh sein, im zweiten Rennen das Ziel gesehen zu haben. Platz 4 war ein versöhnliches Ende.

Besonders in der Trainingswoche der diesjährigen Tourist Trophy auf der Isle of Man wurde Tim Reeves und sein Beifahrer Mark Wilkes von anhaltenden technischen Problemen eingebremst. Kaum eine Session, die nicht vorzeitig geendet hätte. Das sprichwörtliche Pech schien dem TT-Sieger 2013 förmlich an den Fersen zu kleben.

Im ersten Rennen am Samstag schafften es Reeves/Wilkes nicht einmal bis zur ersten Zwischenzeit. Da war es auch nur ein schwacher Trost, dass sie mit den früheren TT-Siegern Dave Molyneux/Dan Sayle und Conrad Harrison/Andrew Winkle dieses Schicksal teilten.

«Wir haben in den letzten Tagen hart gearbeitet, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Wir sind unglaublich dankbar für die Hilfe, die uns aus allen Ecken des Fahrerlagers entgegengebracht wurde. Jetzt sind wir bereit unser Bestes zu geben! Lasst es uns rocken», gab sich Reeves vor dem zweiten Rennen angriffslustig.

Reeves/Wilkes starteten gut ins Rennen, mussten allerdings in der Rechts-Kurve bei Ballacraine in den Notausgang. Danach lief es für das Weltmeisterpaar zufriedenstellend und mit dem vierten Platz hinter Ben Birchall/Tom Birchall, Pete Founds/Jevan Walmsley und Ryan Crowe/Callum Crowe gab es für die beiden auch ein versöhnliches Ende.

«Wir haben es geschafft und endlich die Ziellinie überquert!», freute sich der sechsfache Weltmeister aus dem Bonovo action-Team. «Allerdings verlief nicht alles reibungslos. Es war ein haariger Moment, als wir in Ballacraine geradeaus gefahren sind. Nach diesem Zwischenfall haben wir noch mehr Gas gegeben, um die verlorenen Sekunden aufzuholen.»

«Auch wenn unser Motor heute nicht der schnellste war, sind wir froh, das Rennen mit einem Schnitt von 115 Meilen pro Stunde beendet zu haben. Ein Hoch auf das Durchhaltevermögen des Teams, das keine Sekunde an die Aufgabe gedacht hat.»

«Der vierte Platz von Tim und Mark auf der Isle of Man ist eine großartige Leistung. Gegen die Honda-Motoren war dieses Jahr leider überhaupt nichts auszurichten, die waren in der Endgeschwindigkeit elf km/h schneller als unsere Jungs. Da man etwa 60 Prozent Vollgas fährt, ist das für unsere Jungs natürlich ein Nachteil», weiß Teambesitzer Jürgen Röder.

«Umso mehr ist diese Leistung positiv zu werten. Man sieht, dass sie ein eingespieltes Team sind. Wir sind richtig stolz! Das gesamte Team ist happy! Vor allem, dass sie die Insel wieder gesund verlassen. Es ist wichtig, dass bei den Gespannen nichts passiert ist. Jetzt können wir uns auf die WM konzentrieren. Da geht es am kommenden Wochenende in Spa-Francorchamps weiter.»

Resultat, Seitenwagen, Rennen 1

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 3 Runden in 56:53,768 min. 2. Pete Founds/Jevan Walmsley (GB), LCR Honda, 24,066 sec zur. 3. John Holden/Maxime Vasseur (GB/F), LCR Yamaha. +1:00:33,326 sec. 4. Steve Ramsden/Mathew Ramsden (GB), LCR Honda. 5. Gary Bryen/Philip Hyde (GB), Baker Honda. 6. Daryl Gibson/Tom Christie (GB), CES Suzuki. 7. Wayne Lockey/Matthew Rostron (GB), LCR Honda. 8. Greg Lambert/Andrew Haynes (GB), LCR Honda. 9. John Saunders/James Saunders (GB), Shelbourne Honda. 10. Alan Founds/Colin Smyth (GB), LCR Yamaha.

Resultat, Seitenwagen, Rennen 2

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 3 Runden in 56:41,815 min. 2. Pete Founds/Jevan Walmsley (GB), LCR Honda, 9,147 sec zur. 3. Ryan Crowe/Callum Crowe (GBM), LCR Honda, +56,779 sec. 4. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), LCR Yamaha. 5. Steve Ramsden/Mathew Ramsden (GB), LCR Honda. 6. Gary Bryan/Philip Hyde (GB), Baker Honda. 7. John Holden/Maxime Vasseur (GB/F), LCR Yamaha. 8. Greg Lambert/Andrew Haynes (GB), LCR Honda. 9. Wayne Lockey/Matthew Rostron (GB), LCR Honda. 10. John Saunders/James Saunders (GB), Shelbourne Honda.