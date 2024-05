NW200, Supersport: Todd schlägt Cooper und Dunlop

In einem Herzschlagfinale kann sich Davey Todd (Ducati) im zweiten Supersport-Rennen gegen Richard Cooper (Yamaha) und Michael Dunlop (Triumph) durchsetzen. Der Schweizer Mauro Poncini wird guter 23.

Richard Cooper (Yamaha), Peter Hickman (Triumph) und Michael Dunlop (Triumph) besetzten nach dem ersten Supersport-Rennen das Siegerpodest. Das Trio dürfte auch im zweiten Lauf die besten Karten auf weitere Pokale haben, doch mit Davey Todd steht ein Mann auf der zweiten Startposition, dem der Sieg zugetraut werden kann. Der Ducati-Fahrer wurde am Donnerstag bereits in der ersten Linkskurve von einem Konkurrenten zu Sturz gebracht.

Das Drehmoment der Ducati erweist sich beim Start als deutlicher Vorteil. Todd setzt sich an die erste Stelle vor Mike Browne, Cooper und Dunlop. Das Quartett hat beim Ballysally Roundabout bereits einen klaren Vorsprung auf den Rest des Feldes.

Nach dem ersten Umlauf auf dem 14,436 Kilometer langen Straßenkurs führt Todd 0,807 Sekunden vor Browne, Cooper und Dunlop folgen auf den Rängen 3 und 4. Hickman, Conor Cummins (Honda), Craig Neve (Triumph), Jeremy McWilliams (Yamaha), Ian Hutchinson (Honda) und Gary McCoy (Suzuki) vervollständigen die Top-10. Der Schweizer Yamaha-Pilot Mauro Poncini liegt als 24. im Mittelfeld.

Auch nach der zweiten von sechs Runden ist die Reihenfolge unverändert, allerdings haben sich Todd und Cooper einen leichten Vorteil erarbeitet. Immer wieder schafft es Cooper seinen Konkurrenten aus dem Windschatten zu überholen, aber Todd schafft jedes Mal zu kontern. Browne und Dunlop versuchen krampfhaft den Anschluss zu halten. Hickman, der zum engeren Favoritenkreis gezählt hat, muss sein Rennen in der Box aufgeben.

Während Cooper als Führender in die letzte Runde geht, liefern sich Browne und Dunlop ein hartes Duell, in dem die Positionen beinahe in jeder Kurve gewechselt werden, um den dritten Platz. Damit verlieren sie allerdings etwas den Anschluss auf die Spitze. Der letzte Umlauf hat es in sich. Beide Duos wechseln permanent die Plätze, am Ende kann sich Todd um knapp eine halbe Sekunde gegen Cooper durchsetzen. Der dritte Platz geht an Dunlop, Poncini wird guter 23.

North West 200, Supersport-Rennen 2

1. Davey Todd (GB), Ducati. 2. Richard Cooper (GB), Yamaha, 0,462 sec zur. 3. Michael Dunlop (GB), Triumph, +0,761 sec. 4. Mike Browne (IRL), Yamaha, 5. Conor Cummins (GBM), Honda. 6. Paul Jordan (GB), Honda. 7. Michael Evans (GBM), Triumph. 8. Jeremy McWilliams (GB), Yamaha. 9. Ian Hutchinson (GB), Honda. 10. Michael Sweeney (IRL), Yamaha. Ferner: 23. Mauro Poncini (CH), Yamaha, Schnellste Runde: Dunlop in 4:34,337 min.