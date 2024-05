Lee Johnston muss Start bei der TT 2024 zurückziehen

Seit seinem Unfall beim letztjährigen North West 200 hatte Lee Johnston nichts unversucht gelassen, um dieses Jahr bei der Tourist Trophy am Start zu stehen. Eine weitere Verletzung ließ die Pläne des Nordiren platzen.

Im Vorjahr verunglückte Lee Johnston im Training zum North West 200 schwer. Der Nordire zog sich beim Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Nur das beherzte Eingreifen der Rettungskräfte rettete dem Familienvater das Leben. «Die letzten zwölf Monate waren zweifellos die härtesten meiner gesamten Rennfahrerkarriere, aber die Unterstützung durch mein Team, meine Familie und die Fans war unglaublich.»

So bald es ihm möglich war, arbeitete er konsequent an seiner Rückkehr auf die Rennstrecke. Noch Anfang März sah es danach aus, dass er am Daytona 200 teilnehmen kann. Um für sein Comeback gerüstet zu sein, wollte er in Cartagena noch einige Runden drehen. Bei einem Sturz brach er sich erneut das Bein. «Die Kacke ist am Dampfen! Ich bin in meiner ersten Session gestürzt, was sehr frustrierend ist», verriet er danach.

Trotz dieses Rückschlages glaubte Johnston noch vor wenigen Tagen fest daran, zeitgerecht zur Tourist Trophy wieder so fit zu sein, aber eine kürzlich durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass die Genesung seines gebrochenen rechten Beines, das noch in einem externen Fixateur steckt, länger dauert, als er ursprünglich gehofft hatte. Ein Start bei der TT ist damit ausgeschlossen, wie er in seinem jüngsten YouTube-Vlog erklärte.

«Ich bin absolut am Boden zerstört, dass ich die Tourist Trophy ein zweites Jahr verpasse. Es ist ein schwerer Schlag für mich und das Team. Jetzt habe ich die Zeit, mich wieder auf hundert Prozent zu bringen. Seit dem Sturz habe ich mit großartigen Ärzten und Physiotherapeuten zusammengearbeitet und alles getan, aber es hat nicht sollen sein. Wenn ich die TT bestreite, dann um zu gewinnen und dazu gehört absolute Fitness.»