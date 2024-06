Phillip McCallen: Erste TT-Runde mit Hybrid-Motorrad

Der elffache TT-Sieger Phillip McCallen stand erneut im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, als er mit Kawasakis Hybrid-Motorrad Z 7 vor tausenden Fans eine Demonstrationsrunde auf dem Snaefell Mountain Course drehte.

Das weltweit erste in Serie produzierte «PS-starke» Hybrid-Motorrad, die Kawasaki Z 7 Hybrid, wird in den kommenden Wochen an Kawasaki-Händler in ganz Europa ausgeliefert. Es gibt keine bessere Möglichkeit, um die Alltagstauglichkeit dieser innovativen Maschine unter Beweis zu zustellen, als während der Rennwoche zur legendären Tourist Trophy auf der Isle of Man.

Dank der Zusammenarbeit der TT-Organisatoren und der Manx-Regierung erhielt der elffache TT-Gewinner und Kawasaki-Händler Phillip McCallen eine Sondergenehmigung, um das exklusive Stück zu präsentieren, das sowohl ausschließlich als Elektromotorrad, als auch mit ihrem Zweizylinder-Viertaktmotor gefahren werden kann; mit dem zusätzlichen Vorteil einer Boost-Funktion, die beide Antriebskräfte kombiniert.

Neue und alternative Antriebe sind den TT-Fans nicht unbekannt. Von 2010 bis 2019 gab es bei der einzigartigen Veranstaltung bereits ein Rennen für elektrisch betriebene emissionsfreie Maschinen, die TT Zero. Obwohl McCallen nicht an seine früheren Rundenzeiten herankam, stellte er auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course einen Rekord für Hybrid-Motorräder auf.

«Es fühlte sich anders und doch sehr interessant an, mit 100 % elektrischer Antriebskraft lautlos durch das TT-Fahrerlager zu fahren und sich dann für eine Runde mit stehendem Start auf der berühmtesten Straßenrennstrecke der Welt aufzustellen», gestand die TT-Legende. «Ich haben den E-Boost eingeschaltet und mich bereitgemacht, losgelassen zu werden, war mir aber nicht bewusst, wie stark die Beschleunigung sein würde, wenn ich das gesamte potenzielle Drehmoment des Elektromotors in Kombination mit dem Benzinmotor nutzen würde – es war wirklich beeindruckend.»

«Ich glaube, es gab viele Leute rund um die Strecke, die zum ersten Mal ein Hybrid-Motorrad gesehen haben, und ich hoffe, es hat ihnen gefallen, ein so fantastisches Motorrad an einem so besonderen Ort fahren zu sehen. Mir hat das Fahren auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht.»

Für Masa Tsuruno, dem Geschäftsführer von Kawasaki Motors Europe, war die Runde mit dem Hybridmotorrad der Höhepunkt seines allerersten Besuchs bei der Tourist Trophy. «Ich habe schon viel von der TT gehört und wollte schon immer hierherkommen, aber bis jetzt hat sich nie die Gelegenheit dazu ergeben. Es ist ein fantastisches Zweiradfestival, das jeden Aspekt des Motorradfahrens feiert. Welchen besseren Ort und welches bessere Publikum als die TT-Fans gibt es, um Kawasakis umfassendem Ansatz für eine sauberere und grünere Zukunft des Motorradfahrens zu demonstrieren?»