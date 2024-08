Manx GP: Shaun Anderson besiegt John McGuinness

Es war ein chaotischer Renntag beim diesjährigen Manx Grand Prix. Nächtlicher Regen und ein Unfall führten zu weiteren Verzögerungen. Im Classic Senior GP musste sich John McGuinness Shaun Anderson geschlagen geben.

Auch am letzten Tag des Manx Grand Prix‘ 2024, an dem nach zahlreichen regenbedingten Absagen die Rennen aller sieben Kategorien auf dem Programm standen, war die Rennleitung gefordert. Nach nächtlichen Regenfällen dauert es lange bis der über 60 Kilometer lange Snaefell Mountain Course einigermaßen abgetrocknet war. Zusätzlich sorgte ein Verkehrsunfall für Verzögerungen. Um die Veranstaltung zu retten, wurden die Renndistanzen drastisch auf eine Runde gekürzt.

Weil das Programm nicht wie geplant durchgezogen werden konnte, entschied sich der Veranstalter den Junior Manx GP nachträglich doch noch zu werten. Das Rennen musste am Samstag in der zweiten Runde abgebrochen werden, weil zwei Fahrer unabhängig voneinander schwer gestürzt waren und versorgt werden mussten. Der italienische Paton-Fahrer Andrea Majola wurde vor seinem Landsmann Maurizio Bottalico (Kawasaki) und dem Briten Daniel Ingham (Aprilia) zum Sieger erklärt.

Das erste Rennen endete nicht nur mit einer handfesten Überraschung, es brachte auch die knappste Entscheidung des Tages. Der 23-fache TT-Sieger John McGuinness lag bei allen Zwischenzeiten in Führung, trotzdem musste sich der Brite doch noch um 0,163 Sekunden geschlagen geben. Der auch in Österreich bekannte Nordire Shaun Anderson schnappte sich auf den letzten Kilometern den Sieg im Senior Manx GP. Auf Rang 3 landete der Führende der IRRC Supersport, der Nordire Adam McLean.

Der Lightweight Manx Grand Prix sah zwei bekannte Gesichter auf dem Siegertreppchen. Der Waliser Ian Lougher, der mit zehn Siegen, 14 zweiten und sechs dritten Plätzen zu den erfolgreichsten Piloten bei der Tourist Trophy zählt, hatte im Ziel über 22 Sekunden Vorsprung auf den Nordiren Lee Johnston, der nach seinem Unfall beim North West 200 2023 auf die Isle of Man zurückkehrte. Enttäuschend verlief das Rennen für Michael Dunlop, der abgeschlagen auf dem 15. Platz landete.

Der abschließende Classic Superbike Manx GP wurde eine Beute von Mike Browne. Der Ire bescherte Ducati den ersten Sieg seit der Neuseeländer Robert Holden 1995 die Single-TT gewonnen hatte. Mit dem Briten Rob Hodson und dem Iren Derek Sheils komplettierten zwei Kawasaki-Fahrer das Podium. Der Österreicher Julian Trummer beendete das Rennen an der 20. Stelle. Während die ersten Piloten noch vergleichsweise gute Bedingungen vorfanden, sorgte bei ihm Nebel für schlechte Sicht, der auch zum Abbruch führte.

«Als ich in die Berge kam, war dann plötzlich der Nebel so tief, dass ich überhaupt nichts mehr sehen konnte, mein Visier hatte sich beschlagen ich konnte nicht mal mehr sehen, ob die Strecke nass oder trocken ist. Ich habe mich entschlossen das Gas zuzudrehen. Die ersten Fahrer hatten aber das Glück noch vor dem Nebel drüber zu kommen. Ich bin jemand, der sehr kalkuliert an die Sache rangeht und gestern war für mich persönlich das Risiko zu hoch», so der Steirer.

Ergebnisse Manx Grand Prix 2024

Ultra Lightweight: 1. Joe Yeardsley (GBM), Kawasaki ZXR400. 2. Paul Cassidy (GB), Yamaha FZR400. 3. Owen Monaghan (GB), Kawasaki ZXR400.



Lightweight: 1. Ian Lougher (GB), Yamaha TZ250. 2. Lee Johnston (GB), Honda RS250. 3. Stuart Hall (GB), Yamaha TZ250. Ferner: 6. Stefano Bonetti (I), Kawasaki ZX4RR. 11. Maurizio Bottalico (I), Kawasaki ZX4RR. 15. Michael Dunlop (GB), Honda RS250.



Junior: 1. Andrea Majola (I), Paton. 2. Maurizio Bottalico (I), Kawasaki. 3. Daniel Ingham (GB), Aprilia. Ferner: 4. Julien Cregniot (F), Paton. 8. Jacque Foley (F), Paton.



Senior: 1. Daniel Ingham (GB), Yamaha. 2. Chris Crook (GB), Kawasaki. 3. Sam Johnson (GB), Suzuki. Ferner: 4. Julien Cregniot (F), Yamaha. 8. Jacque Foley (F), Yamaha.



Classic Junior: 1. Harley Rushton (GB), Honda. 2. Glen English (GB), Honda. 3. Mark Johnson (GB), Honda.



Classic Senior: 1. Shaun Anderson (GB), Paton. 2. John McGuinness (GB), Paton. 3. Adam McLean (GB), Royal Enfield.



Classic Superbike: 1. Mike Browne (IRL), Ducati. 2. Rob Hodson (GB), Kawasaki. 3. Derek Sheils (IRL), Kawasaki. Ferner: 9. Amalric Blanc (F), Kawasaki. 12. Michal Dokoupil (CZ), Suzuki. 14. Stefano Bonetti (I), Bimota. 20. Julian Trummer (A), Kawasaki.