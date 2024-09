Honda: Elektro-Trialmotorrad für Weltmeister Fujinami

Mit einem offiziellen HRC-Werksteam wird Honda an der japanischen Trial-Meisterschaft teilnehmen – mit einem Elektro-Prototyp und mit dem früheren Weltmeister Takahisa Fujinami.

Das Fahrwerk des Elektro-Prototyps, genannt RTL Electric, basiert auf der Montesa Cota 4RT, mit welcher der Spanier Toni Bou bislang 18 WM-Titel gewann. Der Antrieb entstammt Hondas Elektro-Enduro CR Electric, die erst als Prototyp und Erprobungsfahrzeug existiert, die im E-Xplor Weltcup eingesetzt wird.

Erstmals an der japanischen Meisterschaft eingesetzt wird die Honda RTL Electric am Rennen von Yuasa am 13. Oktober. Als Fahrer steht Takahisa «Fujigas» Fujinami in den Rasten. Der Japaner gewann 2004 die Weltmeisterschaft und ist heute Teamchef des Trial-Werksteams von Honda HRC, dessen prominentester Fahrer der 35-fache Weltmeister (Indoor und Outdoor) Toni Bou ist.

«Elektrisch angetriebene Trialmotorräder bieten unendliche Möglichkeiten und ich möchte meine Erfahrung als Fahrer einbringen, um das Motorrad zusammen mit dem Entwicklungsteam noch besser zu machen», sagt Fujinami. «Ich bin zwar nurmehr Entwicklungsfahrer, doch ich freue mich, nach längerer Zeit wieder vor meinen japanischen Fans zu fahren.»