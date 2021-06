Geht doch: Backflip mit dem Trialmotorrad

In Sektionen weniger gefragt: Backflip mit der Trialmaschine

Der fränzösische Trial-Akrobat Kenny Thomas vergnügt sich im Slopestyle auf der 2022er Sherco 300 ST. Und demonstriert nebenbei, das man mit einem Trialmotorrad nicht nur im Standgas rumtuckern kann

Slopestyle ist eine Wettkampfform, die aus der Snowboardszene kommt. Dabei wird ein Hindernisparcours in einem zusammenhängenden Lauf befahren. Der Athlet baut in seinen Lauf Tricks ein und ist in der Spurwahl frei. Der Lauf wird von einer Jury bewertet. Die Freestyle-Skier und danach die Mountainbiker übernahmen diese Wettkampfform.

Im von Sherco veröffentlichten Video befährt Freestyle-Trialist Kenny Thomas auf Sherco 300 ST einen Slopestyle-Parcours für Mountainbikes. Unter anderem streut er in seinen Lauf einen Backflip (Rückwärtssalto) und einen 360 (Drehung um 360 Grad) ein – und noch etliches mehr.

Kenny Thomas bestritt früher Trial-Wettbewerbe und war unter anderem siebter der Trial Weltcups, bevor er sich auf Trial-Freestyle-Shows und spektakuläre Fernsehauftritte spezialisierte.