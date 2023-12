Toni Bou: Bis 2027 beim Repsol Honda Team

Der Spanier Toni Bou, mit bislang 34 WM-Titel im Trial (Indoor und Outdoor) das absolute Rekordhalter, hat für weitere vier Jahre bei Team Repsol Honda unterschrieben.

Seit 2007 fährt Toni Bou für Honda, und in den siebzehn Jahren entwickelte sich der Spanier, gemessen an WM-Titeln, zum erfolgreichsten Trialfahrer aller Zeiten. Nun haben Bou und das Repspl Honda Team ihre Zusammenarbeit für weitere vier Jahre bis 2027 verlängert.

Der 37-jährige Trial-Profi ist fest entschlossen, seinen je 17 WM-Titeln im Indoor und Outdoor-Trial, den 221 Siegen und 291 Podestplätzen weitere erfolge hinzuzufügen. «Ich bin dem Team sehr dankbar für das Vertrauen, das mir über all die Jahre geschenkt wurde. Ich habe immer gesagt, dass ich meine sportliche Karriere bei Repsol Honda beenden werde, und daran halte ich fest. Ich bin glücklich, dass ich in diesem Team bleiben kann, dass zu meiner Familie geworden ist und mit dem ich all meine Titel gewonnen habe.»

Bou plant keinesfalls, es in den letzten Jahren seiner Karriere gemütlich anzugehen: «Ich will weitermachen wie bisher, in jedem Wettbewerb 100 % geben und das Maximum rausholen in den verbleibenden Fahren meiner Karriere. Ich habe mehr erreicht, als ich mir erträumen konnte, und wir werden kämpfen für weitere Erfolge.»

Bou debütierte 2003 in der Trial-WM, damals auf Beta, und gewann im selben Jahr die Trial-Europameisterschaft. 2006 siegte er erstmals an einem Wettbewerb zur Trial-WM. Mit dem Wechsel ins Honda Repsol Team und auf die Viertakt-Honda startete er durch zu einer unglaublichen Erfolgsserie: Er gewann seither in jedem Jahr sowohl die Outdoor- wie die Indoor-Trial-WM.