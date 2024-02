Trial: Haga siegt in Spanien auf Elektro-GASGAS

Der Norweger Sondre Haga testete in der Trial2-Kategorie der spanischen Meisterschaft die elektrisch angetriebene GASGAS TXE – und gewann an beiden Tagen.

An der Doppelveranstaltung von Arteixo/E, dem Auftakt zur spanischen Trialmeisterschaft 2024 am 24./25. Februar, gewann Sondre Haga an beiden Tagen die Kategorie Trial2, die zweitschwierigste Spur. Das besondere an diesem Doppelsieg: Der GASGAS-Werksfahrer setzte an beiden Tagen die GASGAS TXE ein, ein Vorserienmodell des elektrisch angetriebenen Trialmotorrads von GASGAS.

GASGAS ging bei der Konstruktion der TXE einen vermeintlich einfachen Weg, indem man Fahrwerk und Rumpfmotor von den bestehenden Modellen mit Verbrennungsmotor übernahm und einfach anstelle der Kurbelwelle einen flüssigkeitsgekühlten Elektromotor verbaute. Damit verfügt die TXE über die im Trialsport unabdingbare hochwertige Kupplung und dazu das für GASGAS charakteristische Leichtbau- Getriebe mit sechs Gängen.

GASGAS gibt auf seiner österreichischen Homepage eine Leistung von 15 kW (20,4 PS) und ein Drehmoment von 30 Nm an. Das Motorrad arbeitet mit einer Spannung von 50,4 V, der Lithiumionen-Akku hat eine Kapazität von 36 Ah. Mit 68 kg wäre die GASGAS ein Leichtgewicht. Zu Markteinführung und Preisen ist noch nichts bekannt.