Ken Roczen (HRC/P4): High Point mit Setup-Problemen

Trotz eines 3-3-Ergebnisses verfehlte HRC-Werksfahrer Ken Roczen bei der dritten Runde der US Nationals das Podium und lieferte sich im zweiten Lauf ein packendes Duell gegen den Franzosen Dylan Ferrandis (Yamaha).

Es mutet seltsam an, dass ein Fahrer im Motocross mit zwei dritten Plätzen am Ende des Tages trotzdem nicht auf dem Podium steht. Roczen kam in beiden Läufen von High Point auf Rang 3 ins Ziel und verfehlte dennoch das Podium in der Tageswertung.

Kawasaki-Werksfahrer Eli Tomac, der bis zum zweiten Lauf von High Point deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, stieg plötzlich auf wie Phönix aus der Asche. Endlich war ihm ein guter Start gelungen und er gewann den zweiten Lauf, nachdem er im ersten Lauf auf P6 ins Ziel kam. Damit hatte er wie Roczen 40 Punkte. Für die Tageswertung entscheidend ist der zweite Lauf. Deshalb stand Tomac auf dem dritten Podiumsrang und nicht Roczen.

Für den Deutschen begann der Tag gut. Er qualifizierte sich mit der schnellsten Trainingszeit. «Ich habe mich auf der Strecke richtig wohl gefühlt», erklärt Roczen. «Im ersten Lauf haben wir uns mit dem Bike-Setup etwas verwachst. Ich habe mich da draußen nicht so wohl gefühlt und konnte nicht wirklich viel tun. Mehr als Rang 3 war nicht drin.»

Im zweiten Lauf wurde er beim Start in die Zange genommen und befand sich nicht in der Spitzengruppe. Doch Roczen machte schnell Boden gut: «Wir haben in der Pause einige Änderungen am Setup vorgenommen, die mir geholfen haben. In der ersten Hälfte des Rennens musste ich hart pushen, um nach vorne zu kommen.»

Am Ende überholte er Dylan Ferrandis (Yamaha) auf Rang 2. Bei diesem Duell ging es um die Meisterschaftsführung, die Roczen dem Franzosen zuletzt wieder abgenommen hatte. Ferrandis kämpfte sich in einem epischen Duell zurück.

«Wir lieferten uns tolle Duelle und am Ende habe ich mit einem weiteren dritten Platz den vierten Gesamtrang erreicht, was irgendwie seltsam ist. Ich bin trotzdem mit dem Tag zufrieden.»

Mit Blick auf die Tabelle ist für Roczen alles im grünen Bereich: Er hat nach 3 von 12 absolvierten Runden einen Rückstand von 3 Punkten auf Dylan Ferrandis.

Die US Nationals haben nun wieder eine Woche Pause. Am 3. Juli geht die Meisterschaft in Red Bud in ihre 4. Runde.

Ergebnis US Nationals High Point, 450ccm:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 2-2

2. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 1-4

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 6-1

4. Ken Roczen (D), Honda, 3-3

5. Chase Sexton (USA), Honda 4-5

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 133

2. Ken Roczen (D), Honda, 130, (-3)

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 103, (-30)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 101, (-32)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 101, (-32)