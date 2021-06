Dominique Thury (Yamaha) startet in High Point

Dominique Thury bereitet sich auf sein erstes US Nationals Rennen in High Point vor

Bereits am kommenden Samstag wird in High Point neben Tabellenführer Ken Roczen (Honda) mit Dominique Thury (Yamaha) ein weiterer deutscher Fahrer bei den US Nationals in der 450er Klasse antreten.

Die US Nationals sind in vollem Gange. Nach 2 von 12 Läufen führt der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen die Meisterschaften an. Am kommenden Samstag, den 19. Juni, geht die Lucas Oil Pro Motocross Championship in High Point in ihre dritte Runde. Mit dabei sein wird dort allerdings noch ein weiterer deutscher Fahrer: Dominique Thury. Der Sachse will sich erstmals der 450er Konkurrenz in den USA stellen.

Seine Yamaha hat er vorbereitet. «Am Fahrwerk mussten wir noch etwas machen, aber das kriegen wir schon hin», erklärte Thury in seinem neuesten Vlog. Letzte Woche hat er auf dem Trainings Areal '40 MX Park' von Chad Reed trainiert. Das Trainingsgelände befindet sich in Statesville, etwa 40 Meilen (ca. 65 km) nördlich von Charlotte und etwa 100 Meilen (ca. 160 km) von Thurys Domizil bei Club MX entfernt.

Multichampion Chad Reed bietet auf seinem Gelände unterschiedliche Arten von Strecken an: Die Palette reicht von Kinderstrecken über Offroad-Trails bis hin zu Layouts der US-Profiliga. Thury hat dort zwei 30-Minuten Trainings-Sessions absolviert, um sich auf die Rennen der Nationals vorzubereiten. «Ich muss mich jetzt wieder an die Long-Runs gewöhnen. Aber das hat ganz gut funktioniert. Ich konnte die Rundenzeiten ganz gut bis zum Ende halten», erklärte der deutsche Glücksritter, der letztes Jahr fast ganz alleine, nur begleitet von seinem Hund Bailey und auf eigene Faust in die USA aufgebrochen ist.

Thury plant, nur an vier der verbleibenden 10 Läufe der US Nationals teilzunehmen. Der Schneeberger hat sich Rennen im geographischen Bereich der Westküste ausgesucht, die er noch innerhalb eines Tages erreichen kann. Die Entfernungen in den USA sind beträchtlich: Unadilla ist zum Beispiel 1.200 km von Thurys Domizil in South Carolina entfernt. Um nach Crawfordsville zum Ironman MX nach Indiana zu fahren, muss er 1.100 km zurücklegen. High Point am kommenden Wochenende in Pennsylvania ist mit 700 km bei diesen Dimensionen fast schon um die Ecke.

Thurys Wettkampfplan für die US Nationals 2021:

19.06: High Point

14.08: Unadilla, New Berlin

21.08: Budds Creek, Mechanicsville,

28.08. Ironman Crawfordsville

Meisterschaftsstand der US Nationals nach Runde 2 von 12:



1. Ken Roczen (D), Honda, 90

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 89, (-1)

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 74, (-16)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 69, (-21)

5. Chase Sexton (Honda), 67, (-23)

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 58, (-32)

7. Cooper Webb (USA), KTM, 52, (-38)

8. Christian Craig (USA), Yamaha, 51, (-39)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 51, (-39)

10. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 46, (-44)

11. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 33, (-57)

12. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 29, (-61)