Garret Marchbanks bleibt bei Club MX Yamaha

Bereits beim ersten Rennen in Orlando stand Garret Marchbanks (Yamaha) auf dem Podium und beendete die Supercross-Saison auf Rang 6. Schon nach dem nächsten Rennen in Daytona hatte er einen neuen Vertrag in der Tasche.

Das US-amerikanische Privatteam Club MX hat in der deutschen Motocross-Szene durch die Präsenz von Dominique Thury einen hohe Bekanntheitsgrad erzielt. Mit Garret Marchbanks hat das Team einen Piloten unter Vertrag, der in den USA bereits seine Siegfähigkeit unter Beweis gestellt hat. Er war 2020 Werksfahrer bei Pro Circuit Kawasaki, bekam aber für 2021 keinen neuen Factory-Deal und musste auf das Privatteam ClubMX ausweichen.

Was zunächst wie eine Notlösung aussah, entwickelte sich inzwischen zu einer fruchtbaren Kooperation. Club MX ist in der US-Szene durch die Erfolge von Marchbanks präsent und Marchbanks selber fühlt sich in dem Team offenbar auch sehr wohl.

«Die Teamstrukturen passen genau zu mir. Wir haben bei Club MX diverse Trainings-Facilities, vom GYM bis zu unterschiedlichsten Strecken und ein solides Trainingsprogramm. Das Team kann mir genau das geben, was ich zur Vorbereitung brauche. Nach dem Rennen in Daytona habe ich bei Club MX einen neuen Zweijahresvertrag erhalten und unterschrieben.»

Für Dominique Thury war Marchbanks im Team Club MX ein Glücksfall, denn so hatte er auch im Training einen konkurrenzfähigen Gegner zur Seite, um zu jeder Zeit eine Orientierung in Hinblick auf die eigenen Leistungen zu haben. Natürlich starten Thury und Marchbanks unter völlig anderen Vorzeichen: Thury musste sich selbst und mit Hilfe seiner Sponsoren ins Team einkaufen, während Marchbanks vom Team engagiert wurde. Nach 2 absolvierten Rennen der US Nationals rangiert Marchbanks auf Platz 5 der Gesamtwertung.

Wann auch Thury ins Geschehen der US Nationals eingreifen wird, ist weiterhin unklar. Er selbst hatte das Rennen in High Point genannt, das am 19. Juni über die Bühne geht. Während Marchbanks in der 250er Klasse startet, plant Thury Einsätze in der 450er Kategorie.