Jalek Swoll (Husqvarna) siegt, Punkte für Thury

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann Jalek Swoll den 3. Lauf der US Nationals in High Point vor Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) und Justin Cooper (Yamaha). Dominique Thury (Yamaha) holt erste Punkte.

3. Lauf der US Nationals in High Point (Pennsylvania): Der 20-jährige Husqvarna-Werksfahrer Jalek Swoll holte mit einem 1-3-Ergebnis den ersten Sieg in der US Profiliga. Nachdem Swolls Teamkollege RJ Hampshire 5 Minuten vor Ende des ersten Laufs mit gerissener Kette ausfiel, war der Weg frei für Swoll. Er gewann den ersten Lauf vor Colt Nichols (Yamaha). Hunter Lawrence (Honda) gewann den 'holeshot' zum ersten Lauf, doch der Australier stürzte und fiel ans Ende des Feldes zurück. Von dort aus musste er sich durch das Feld kämpfen und erreichte am Ende noch Platz 8. Den Start zum zweiten Lauf gewann Colt Nichols, doch auch in diesem Rennen stürzte Hunter Lawrence und musste musste diesmal das gesamte Feld von hinten aufrollen.

Tabellenführer Jett Lawrence war mit seinem 3-2-Ergebnis und Gesamtrang 2 zwar unzufrieden, aber er konnte seine Tabellenführung damit sogar weiter auf 11 Punkte ausbauen. «Die Strecke war nach dem Regen im ersten Lauf tricky», erklärte der Youngster. «Für die Tabelle war das Ergebnis okay. Ich wollte heute auf jeden Fall ein 'OTG' (over the bars) vermeiden.»

Justin Cooper (Yamaha) holte im zweiten Lauf seinen ersten Laufsieg der Saison und wurde Gesamt-Dritter.

Dominique Thury (Yamaha) erreichte bei seinem ersten Rennen der US Nationals in beiden Rennen die Punkteränge der Top-20 in einem Feld von 40 Fahrern.

Ergebnis US National High Point, 250 ccm:



1. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 1-3

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 3-2

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-1

4. Colt Nichols (USA), Yamaha, 2-5

5. Garret Marchbanks (USA), Yamaha, 10-4

6. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 7-6

7. Ty Masterpool (USA), GASGAS, 9-10

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 8-11

9. Dilan Schwartz (USA), Suzuki, 6-13

10. Carson Mumford (USA), Honda, 13-7

11. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 4-40 (DNF)

...

13. Maximus Vohland (USA), KTM, 18-9

14. Stilez Robertson (USA), Husqvarna, 12-16

15. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 38(DNF)-8

...

23. Dominique Thury (D), Yamaha, 20-20

DNS:Jeremy Martin (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 12:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 132

2. Justin Cooper (USA), Yamaha,121, (-11)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 90, (42)

4. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 88, (-44)

5. Colt Nichols (USA), Yamaha, 87, (-45)

6. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 85, (47)

7. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 77, (-55)

8. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 72, (-60)

9. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 68 (-64)

10. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 67, (-65)

...

32. Dominique Thury (D), Yamaha, 2-, (-130)