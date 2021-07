Vorschau: US Nationals in Southwick mit Ken Roczen

Die US Nationals machen Station in Southwick, Massachusetts

Die Lucas Oil Pro Motocross Championships geht im Sand von Southwick in ihre fünfte Runde. Der französische Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) bringt einen Vorsprung von 14 Punkten mit.

14 Punkte Rückstand zur Tabellenspitze, das ist für Ken Roczen (Honda) noch kein Weltuntergang. Zur Erinnerung: Noch vor Saisonbeginn schätzte Roczen sein eigenes Potenzial im Motocrossbereich als nicht konkurrenzfähig ein. Doch schon in Runde 2 übernahm er das 'redplate' des Tabellenführers. Seitdem haben sich Roczens Ansprüche natürlich geändert: Er will an die Spitze zurück, doch in diesem Jahr hat er es mit einem besonderen Gegner zu tun, Dylan Ferrandis, der französische 450er Rookie, der in diesem Jahr die US-Szene gehörig aufmischt.

Roczen hatte zuletzt Pech und Glück zugleich. Pech, weil er in Red Bud gestürzt und viel Zeit liegengelassen hat, aber auch das Glück, dass er sowohl seinen Sturz als auch die harte Landung am legendären 'La Rocco's Leap' glimpflich überstanden hat. Er kann in Southwick wieder ein- und angreifen.

Auch Kawasaki-Werksfahrer Eli Tomac wird immer stärker. Er konnte letzte Woche in Red Bud seinen zweiten Laufsieg feiern. Apropos Laufsiege: Ken Roczen hat in dieser Saison mit 3 Siegen die meisten Läufe gewonnen, Ferrandis hat 2, Tomac 2 und Cianciarulo einen Laufsieg eingefahren.

Nach einem Jahr Pause machen die US Nationals wieder Station in Southwick/Massachusetts. Beim letzten Rennen 2019 sahen wir einen starken Ken Roczen, der aber als Folge seiner Verletzungen mit seiner Kondition über die Distanz haderte und zurückfiel. Diese Probleme sind aber inzwischen längst Geschichte.

Southwick bezeichnet sich selbst als 'schnellsten Sandkasten der Welt'. Roczen war und ist auch im Sand immer stark. Doch wie schnell ist Ferrandis mit der 450er unter diesen Streckenbedingungen?

In der 250er Klasse liegt der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence in der Meisterschaft weiter vorn. Er führt vor Justin Cooper (Yamaha) und seinem älteren Bruder und Teamkollegen Hunter Lawrence.

So können Sie die US Nationals in Southwick verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream NBC Sports Gold, Saisonpass für 54,99 €

Zeitplan US Nationals Southwick (MESZ)

Samstag, 10. Juli 2021

ab 16:00: Trainings-Sessions



19:00 - 250MX Lauf 1

20:00 - 450MX Lauf 2

21:00 - 250MX Lauf 2

22:00 - 450MX Lauf 2

Meisterschaftsstand nach Runde 4 von 12:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 172

2. Justin Cooper (USA), Yamaha,164, (-8)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 128, (-44)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 111, (-61)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 108, (-64)

6. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 108, (-64)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 103, (69)

8. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 99 (-73)

9. Colt Nichols (USA), Yamaha, 97, (-75)

10. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 87, (-85)

...

33. Dominique Thury (D), Yamaha, 2-, (-170)

Meisterschaftsstand nach Runde 4 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 179

2. Ken Roczen (D), Honda, 165, (-14)

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 143, (-36)

4. Chase Sexton (USA), Honda, 132, (-47)

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 129, (-50)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 121, (-58)

7. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 116, (-63)

8. Christian Craig (USA), Yamaha, 104, (-75)

9. Cooper Webb (USA), KTM, 102, (-77)

10. Marvin Musquin (F), KTM, 90, (-89