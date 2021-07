RJ Hampshire (Husqvarna) siegt in Red Bud

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire den 4. Lauf der Lucas Oil Pro Motocross Championship in Red Bud (Michigan). Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) stürzte im zweiten Lauf.

4. Lauf der 250 ccm US Nationals in Red Bud (Michigan): Star Racing Yamaha Pilot Justin Cooper gewann den 'holeshot' in beiden Läufen. Der australische Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) startete in Moto-1 im Bereich der Top-5 und kämpfte sich nach vorn. Die Spitze hatte in den ersten 3 Runden der spätere Tagessieger RJ Hampshire (Husqvarna) übernommen. In der 4. Runde ging Lawrence an Hampshire vorbei in Führung und gewann den ersten Lauf.

Im zweiten Lauf musste Jett Lawrence Schadensbegrenzung betreiben. Er hatte einen schlechten Start und rangierte nach der ersten Runde nur auf Platz 18. In der zweiten Runde touchierte er das Motorrad eines Konkurrenten, stürzte und musste das gesamte Feld an sich vorbeiziehen lassen, bevor er das Rennen als Letzter wieder aufnehmen konnte. Lawrence zeigte eine eindrucksvolle Aufholjagd bis auf Rang 6 und schaffte es damit noch auf den 3. Podiumsrang. Seine Tabellenführung konnte der Australier ebenfalls verteidigen, wenn auch sich sein Vorsprung von 10 auf 8 Punkte verkleinerte.

Justin Cooper (Yamaha) gewann den zweiten Lauf vor Tagessieger Hampshire und Rückkehrer Jeremy Martin (Yamaha). Hunter Lawrence (Honda) wurde mit einem 3-4-Ergebnis Vierter der Tageswertung und verbesserte sich damit in der Tabelle auf Rang 3.

Der 5. Lauf der US Nationals findet in einer Woche im Sand von Southwick statt.

Ergebnis Red Bud 250 ccm:

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 2-2

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-1

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-6

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-4

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 5-3

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 6-5

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 7-7

8. Stilez Robertson (USA), Husqvarna, 12-8

9. Maximus Vohland (USA), KTM, 10-11

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 8-14

11. Garret Marchbanks (USA), Yamaha, 14-10

...

DNS: Dominique Thury (D), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 4 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 172

2. Justin Cooper (USA), Yamaha,164, (-8)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 128, (-44)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 111, (-61)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 108, (-64)

6. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 108, (-64)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 103, (69)

8. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 99 (-73)

9. Colt Nichols (USA), Yamaha, 97, (-75)

10. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 87, (-85)

...

33. Dominique Thury (D), Yamaha, 2-, (-170)