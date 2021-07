Vorschau: Spring Creek mit Ken Roczen (HRC)

Die Lucas Oil Pro Motocross Championships geht im Sand von Spring Creek in ihre 6. Runde. Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) bringt einen Vorsprung von 19 Punkten mit. In der 250er Klasse wird es zunehmend enger.

450ccm Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) hat weiterhin alles in Griff und geht mit 19 Punkten Vorsprung in die Halbzeitrunde der Lucas Oil Pro Motocross Championship in Millville (Spring Creek) im Bundesstaat Minnesota. Beim letzten Rennen in Southwick wurde der Franzose durch einen überhitzten und qualmenden Motor eingebremst, gewann aber trotzdem. Ferrandis, der als Rookie sein erstes Jahr bei den 'Big Boys' absolviert, zeigte in den letzten beiden Rennen, dass er mit losem Sand auf festem Untergrund sehr gut zurechtkommt. Der Franzose holte letztes Jahr hier in Millville einen Doppelsieg in der 250er Klasse vor Jeremy Martin, für den diese Strecke praktisch sein zu Hause ist, denn die Eltern der beiden Martin-Brüder sind die Streckenbetreiber von Spring Creek.

HRC-Werksfahrer Ken Roczen stand beim letzten Rennen in Southwick mit einem 4-2-Ergebnis wieder auf dem Podium, klagte aber immer noch über Setup-Probleme. Ob diese nun überwunden sind, wird sich am Samstag zeigen. Roczen und Ferrandis sind und bleiben sehr unterschiedlich: Roczen fährt geschmeidig und elegant und ist damit schnell. Voraussetzung dafür ist dabei immer, dass wirklich Alles passt. Ferrandis ist ein extremer Kämpfer, der sich in fast jeder Situation durchbeißen kann, selbst dann, wenn der Motor qualmt wie eine Dampflok.

Im letzten Jahr konnte in der 450er Klasse von Millville übrigens Kawasaki-Werksfahrer Adam Cianciarulo seinen ersten Doppelsieg feiern.

In der 250er Klasse musste der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence letzte Woche in Southwick einen Rückschlag durch einen heftigen Sturz hinnehmen. Er führt nur noch mit 3 Punkten vor Justin Cooper (Yamaha) und seinem älteren Bruder und Teamkollegen Hunter.

So können Sie die US Nationals in Spring Creek verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream NBC Sports Gold, Saisonpass für 54,99 €

Zeitplan US Nationals Spring Creek (MESZ)

Samstag, 17. Juli 2021

ab 16:00: Trainings-Sessions



19:00 - 250MX Lauf 1

20:00 - 450MX Lauf 2

21:00 - 250MX Lauf 2

22:00 - 450MX Lauf 2

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 12:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 204

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 201, (-3)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 178, (-26)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 148, (-56)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 137, (-67)

6. Colt Nichols (USA), Yamaha, 131, (-73)

7. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 128, (-76)

8. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 125, (-79)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 115, (89)

10. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 94, (-110)

Meisterschaftsstand 450 ccm nach Runde 5 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 224

2. Ken Roczen (D), Honda, 205, (-19)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 167, (-57)

4. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 163, (-61)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 161, (-63)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 159, (-65)

7. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 147, (-77)

8. Cooper Webb (USA), KTM, 133, (-91)

9. Christian Craig (USA), Yamaha, 124, (-100)

10. Marvin Musquin (F), KTM, 115, (-109)