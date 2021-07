Ken Roczen (Honda): «Gutes Comeback in Southwick»

Mit einem 4-2-Ergebnis stand Ken Roczen in Southwick erstmals nach zwei Rennen wieder auf dem Podium der US Nationals. Der Thüringer haderte sowohl mit der Strecke als auch mit dem Setup.

«Ehrich gesagt, hadere ich jedes Jahr mit dieser Strecke», erklärte der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen nach seinem 4-2-Ergebnis von Southwick, dem 5. Lauf der US Nationals 2021. «Die Strecke hat einen festen Untergrund und eine sehr lose und sandige Oberfläche. Ich bin immer wieder erstaunt, wie rutschig diese Strecke ist.»

Schon kurz nach dem Rennen klagte der Deutsche, dass die Veränderungen am Setup immer wieder in die falsche Richtung gingen. «Es war nicht optimal. Der erste Lauf war wirklich schwer. Ich war die ganze Zeit hinter der Spitze.»

Immerhin gelang es dem Thüringer, sich mit einem entschlossenen Manöver gegen Adam Cianciarulo (Kawasaki) durchzusetzen.

Nach dem Start zum zweiten Lauf führte Roczen bis zur Hälfte des Rennens. Eli Tomac (Kawasaki), der seine Stärken erneut im zweiten Lauf ausspielen konnte, übernahm in der 9. Runde die Führung und holte seinen 3. Laufsieg in der laufenden Saison. Roczen war angesichts der Umstände am Ende mit Platz 2 zufrieden. «Der zeite Lauf war für heute okay. Wir haben das Beste daraus gemacht. Ich bin froh, nach zwei Rennen ohne Podium wieder auf dem Treppchen zu stehen. Das war ein gutes Comeback.»

In der Tabelle der US Nationals hat Ken Roczen nach 5 von 12 absolvierten Rennen auf Platz 2 einen Rückstand von 19 Punkten auf Leader Dylan Ferrandis (Yamaha). Am kommenden Samstag geht es in Millville (Spring Creek) weiter. Auch diese Strecke ist sandig mit festem Untergrund.

Ergebnis US Nationals Southwick, 450ccm:

1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 1-3

2. Ken Roczen (D), Honda, 4-2

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 2-4

4. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 8-1

5. Cooper Webb (USA), KTM, 6-5

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 5-6

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 224

2. Ken Roczen (D), Honda, 205, (-19)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 167, (-57)

4. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 163, (-61)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 161, (-63)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 159, (-65)