Southwick: Doppelsieg für Hunter Lawrence (HRC)

Mit einem fehlerfreien Doppelsieg gewann Hunter Lawrence (Honda) den 5. Lauf der US Nationals im Sand von Southwick. Jett Lawrence (Honda) stürzte im ersten Lauf zweimal, verteidigte aber seine Tabellenführung knapp.

5. Lauf der 250 ccm US Nationals in Southwick: HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence holte in Massachusetts den ersten Tagessieg der US Nationals seiner Karriere. Jalek Swoll (Husqvarna) gewann den 'holeshot' im ersten Lauf, RJ Hampshire übernahm in Runde 5 die Führung, stürzte aber und überließ die Führung Michael Mosiman (GASGAS), der jedoch ebenfalls stürzte und in der 9. Runde Hunter Lawrence die Führung überließ.

Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) kämpfte sich nach mäßigem Start auf P5 nach vorne und legte sich Jalek Swoll zurecht. Swoll sprang quer ab, Jett Lawrence landete auf Swolls Heck, stürzte und fiel zurück. Jett Lawrence fuhr ohne Brille weiter und ging eine halbe Runde später erneut zu Boden. Auf P9 betrieb der Australier danach nur noch Schadensbegrenzung.

Den 'holeshot' zum zweiten Lauf gewann RJ Hampshire und führte in der Anfangsphase des Rennens, bevor er erneut über das Vorderrad stürzte und die Führung Justin Cooper überließ. Hampshire stürzte danach erneut, während Hunter Lawrence wieder fehlerfrei blieb und sich von P4 nach vorn arbeitete. Obwohl ihm Rang 2 für den Tagessieg gereicht hätte, ging Hunter entschlossen zur Sache und verdrängte Cooper in Runde 9 von der Spitze. Jett Lawrence wurde in Moto-2 Dritter. Damit verteidigte er seine Meisterschaftsführung knapp mit 3 Punkten Vorsprung vor Justin Cooper (Yamaha).

Der japanische Pro Circuit Kawasaki Pilot Jo Shimoda stand in Southwick mit einem 3-4-Ergebnis erstmals auf einem Nationals-Podium. «Es wäre besser, wenn ich im zweiten Lauf in die Top-3 gefahren wäre», äußerte sich der Japaner bescheiden, «aber ich freue mich trotzdem.»

Ergebnis Southwick 250 ccm:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 3-4

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 6-2

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 2-6

5. Colt Nichols (USA), Yamaha, 4-5

6. Jett Lawrence (AUS), Honda, 9-3

7. Michael Mosiman (USA), 7-7

8. Stilez Robertson (USA), Husqvarna, 8-8

9. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 5-17

10. Pierce Brown (USA), GASGAS, 13-10

11. Maximus Vohland (USA), KTM, 10-13

12. Ty Masterpol (USA), GASGAS, 12-12

13. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 11-14

14. Garret Marchbanks (USA), Yamaha, 36-9

...

17. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 14-25

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 12:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 204

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 201, (-3)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 178, (-26)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 148, (-56)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 137, (-67)

6. Colt Nichols (USA), Yamaha, 131, (-73)

7. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 128, (-76)

8. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 125, (-79)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 115, (89)

10. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 94, (-110)

...

36. Dominique Thury (D), Yamaha, 2-, (-202)