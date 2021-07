Video: Crash von Tabellenführer Jett Lawrence (HRC)

Wegen eines Crashs im ersten Lauf von Southwick fiel der australische Tabellenführer Jett Lawrence (HRC) auf P10 zurück und betrieb auf P9 Schadensbegrenzung. Sein Vorsprung in der Tabelle schmolz auf 3 Punkte.

Nach mäßigem Start im ersten Lauf musste sich der Tabellenführer der 250 ccm US Nationals, Jett Lawrence (Honda) erst nach vorn arbeiten. Als er Jalek Swoll (Husqvarna/P4) erreichte, kam es zu zur Kollision: Swolls Bike brach noch vor dem Bergabsprung aus und er flog komplett quer durch die Luft, während Lawrence gerade zum Überholen ansetzte. Jett hatte keine Chance, denn er selbst befand sich bereits in der Flugphase. Sein Vorderrad landete auf Swolls Heck und Lawrence wurde heftig zu Boden geschleudert.

Lawrence setzte das Rennen auf Rang 10 fort, stürzte aber in der selben Runde abermals. Danach ging es nur noch um Schadensbegrenzung. Lawrence rettete Rang 9 über die Ziellinie.

Mit P3 in Moto-2 konnte er dennoch seine Meisterschaftsführung mit 3 Punkten Vorsprung knapp verteidigen. «Southwick war nicht mein bestes Rennen», stöhnte der Australier. «Heute habe ich leider das Podium verpasst, was nicht gut ist. Ich bin definitiv enttäuscht und das macht mich fertig. Wir haben an diesem Wochenende Verbesserungen an dem Motorrad erzielt. Im ersten Lauf hatte ich etwas Pech und machte gleichzeitig einige dumme Fehler. In beiden Läufen hatte ich schlechte Starts, was mein Leben nicht gerade erleichtert hat. In unserem Sport müssen wir aber die Dinge schnell hinter uns bringen und uns auf das nächste Rennen konzentrieren. Nächstes Wochenende geht es in Millville schon weiter. Ich habe keinen Punktvorsprung mehr. Mein Bruder Hunter hat mich mich jetzt mit einem Doppelsieg geschlagen. Also ist er jetzt mein Hauptgegner [lacht].»

Der Crash vpm ersten Lauf im Video.

Ergebnis Southwick 250 ccm:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 3-4

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 6-2

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 2-6

5. Colt Nichols (USA), Yamaha, 4-5

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 12:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 204

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 201, (-3)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 178, (-26)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 148, (-56)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 137, (-67)