Vorschau: US Nationals Spring Creek 16.07.2022 - 00:27 Von Thoralf Abgarjan

© AMA Die US Nationals gehen in Millville in Runde 7

Die US Nationals gehen an diesem Wochenende in Millville (Minnesota) in ihre 7. Runde. Chase Sexton (Honda) und Eli Tomac (Yamaha) trennt nur noch ein Punkt. Ken Roczen (Honda) rangiert weiterhin auf Platz 3.