Ken Roczen (HRC): Gesundheitliche Probleme in RedBud

Ken Roczen haderte in RedBud mit gesundheitlichen Problemen

Ken Roczen in RedBud 2022

Das Rennen in RedBud findet traditionell am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages statt

Vor dem 5. Lauf der US Nationals in RedBud zog sich Ken Roczen eine Krankheit zu, mit der er noch am Rennwochenende haderte. Im zweiten Lauf war er dann komplett ausgebrannt und fiel auf Tang 7 zurück.

Dieses Problem zieht sich leider wie ein roter Faden durch die letzten Jahre: Ken Roczen hadert immer wieder mit gesundheitlichen Problemen. Obwohl die US Nationals vor dem letzten Rennen in RedBud eine Pause einlegten, erkrankte der Deutsche vor dem Rennen am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages und betrieb Schadensbegrenzung.

Trotz dieses Rückschlags konnte Roczen in beiden Läufen in der Spitzengruppe mitfahren. Im ersten Lauf startete er im Bereich der Top-3 und beendete das Rennen auf P4. Im zweiten Lauf leistete er 7 Runden lang Führungsarbeit, bevor er am Ende des zweiten Laufs bis auf Rang 7 durchgereicht wurde.

«Ich habe versucht, so lange wie möglich durchzuhalten», erklärte der Deutsche nach dem Rennen. «Ich wurde in der Woche vor dem Rennen krank und hatte immer noch starke Erschöpfungserscheinungen. Ich musste im zweiten Lauf den Anker werfen, weil ich einfach komplett erschöpft war. Ich war die ganze letzte Woche kaum auf dem Bike und lag die meiste Zeit auf der Couch. Das war für dieses Wochenende einfach nicht ideal. Ich arbeite daran, jetzt wieder gesund zu werden, damit ich nächstes Wochenende wieder angreifen kann.»

Roczen und seine HRC-Teamkollegen traten in RedBud übrigens im Design von Team USA aus dem Jahre 1996 an, mit dem Jeremy McGrath, Jeff Emig und Steve Lamson in Jerez de la Frontera (Spanien) die Chamberlain-Trophy beim MXoN gewannen.

In der Tabelle rangiert Roczen nach 5 absolvierten Rennen mit 30 Punkten Rückstand auf Platz 3 hinter Chase Sexton und Eli Tomac.

Ergebnis US Nationals RedBud 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 2-2

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 8-3

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 7-4

5. Ken Roczen (D), Honda, 4-7

6. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 3-9

7. Ryan Dungey (USA), KTM, 6-5

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 12:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 224

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 217, (-7)

3. Ken Roczen (D), Honda, 194, (-30)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 179, (-45)

5. Ryan Dungey (USA), KTM, 153, (-71)

6. Christian Craig (USA), 151, (-73)