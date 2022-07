Yamaha: Ferrandis-Comeback, Levi Kitchen fällt aus

Yamaha USA musste zuletzt einige Rückschläge hinnehmen. Während der aktuelle Motocross-Champion Dylan Ferrandis zurückkehrt, fällt der aufgehende Stern Levi Kitchen nach einem Trainingssturz aus.

Während des Pressetages auf dem Fox Raceway Ende Mai in Pala stürzte Yamaha-Star Dylan Ferrandis und zog sich dabei einen Bänderriss am linken Daumen zu, der operiert werden musste. Sechs Wochen später kehrt der aktuelle Pro Motocross 450MX Champion auf die Rennstrecke zurück.

Noch etwas länger benötigt der Rest des Monster Energy Yamaha-Kaders, um wieder fit zu werden.

250SX East Champion Colt Nichols, der beim Saisonauftakt der AMA Supercross in Anaheim schwer gestürzt war, plant, beim Unadilla National im August anzutreten.

Die jüngsten Yamaha-Ausfälle sind die von Matt LeBlanc und Levi Kitchen.

Rookie LeBlanc brach sich das Schlüsselbein und verletzte sich den linken Arm bei einem Sturz im zweiten Rennen am vergangenen Wochenende beim Southwick National. Mittels Operation hofft er, Ende August mit seinem Team in New York anzutreten.

In der 250er Klasse der US Nationals in Thunder Valley ging der Stern von Levi Kitchen auf, der überraschend den ersten Lauf gewann und das Rennwochenende als Dritter beendete. Doch ein Sturz auf dem Trainingsgelände in Cairo, Georgia brach sich der 20-Jährige das Handgelenk und muss sich ebenfalls einer Operations unterziehen.

Das Yamaha-Team hofft, beim Unadilla National am 13. August, in New Berlin, New York, mit dem kompletten Fahrerkader antreten zu können.