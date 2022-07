Jett Lawrence (HRC) ist wieder Tabellenführer

Der australische Honda-Werksfahrer Jett Lawrence übernahm mit einem Doppelsieg in Southwick wieder die Tabellenführung. Jo Shimoda (Kawasaki) erreichte eine Woche nach seinem ersten Sieg erneut das Podium.

6. Lauf der US Nationals der 250er Klasse in Southwick: Titelverteidiger Jett Lawrence (Honda) gewann den Start zum ersten Lauf und fuhr gleich zu Beginn des Rennens einen Vorsprung von 6 Sekunden heraus, doch ausgangs der dritten Runde rutschte der Australier aus und ging zu Boden. Damit war die Tür offen für Justin Cooper, der kurzzeitig die Führung übernehmen konnte. Nur eine Runde später beging Cooper einen Fehler, wodurch Jett wieder die Führung übernahm. Der Sieger des letzten Laufs, Jo Shimoda (Kawasaki), kämpfte sich von P6 aus auf P2 nach vorne und verkürzte am Ende sogar seinen Rückstand auf Leader Jett Lawrence

Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) startete nur im Mittelfeld und wurde später durch einen Sturz erneut zurückgeworfen. Hunter kam im ersten Lauf auf P6 ins Ziel.

Jett gewann auch den Start zum zweiten Lauf, kontrollierte das Rennen von der Spitze und beendete das Rennen mit einem Vorsprung von 9,4 Sekunden vor Levi Kitchen und Jo Shimoda. Der Japaner stand mit einem 2-3-Ergebnis erneut auf dem Podium. Gesamt-Dritter wurde Justin Cooper (Yamaha) mit einem 3-4-Ergebnis.

Damit übernahm Jett Lawrence wieder die Tabellenführung, die ihm sein älterer Bruder Hunter letzte Woche in RedBud abgenommen hatte. Jett führt nach 6 von 12 Läufen mit einem Vorsprung von 15 Punkten.

Ergebnis US Nationals Southwick 250 ccm:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 2-3

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 3-4

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 8-2

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 4-5

6. Stilez Robertson (USA), Husqvarna, 7-7

7. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 6-8

8. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 5-9

9. Nate Trasher (USA), Yamaha, 15-6

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 12-10

Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 261

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 246, (-15)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 224, (-37)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 197, (-64)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 180, (-81)

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 169, (-92)