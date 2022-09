Showdown in Amerika: Macht es Tomac oder Sexton?

Das Finale der US Nationals findet auf dem Fox Raceway in Kalifornien statt

Eli Tomac (Yamaha) hat vor dem entscheidenden Finale auf dem Fox Raceway von Pala nur einen einzigen Punkt Vorsprung. Auch in der 250er Klasse wird der Kampf um die Podiumsplätze erst im letzten Rennen entschieden.

Die US Nationals könnten nicht spannender sein: Eli Tomac (Yamaha) hat einen winzigen Vorsprung von einem Punkt vor HRC-Werksfahrer Chase Sexton. Wer von den beiden das Finale von Pala 2 gewinnt, wird Champion.

Die Saison kehrt diesmal zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Am 28. Mai begannen die US Motocrossmeisterschaften auf genau jener Strecke in Südkalifornien, etwa 100 km nördlich der Mauer zu Mexiko. Die äußeren Bedingungen werden extrem sein, denn geregnet hat es hier schon seit Monaten nicht mehr und es sind am Samstag schwüle Temperaturen um 40 Grad vorhergesagt. Die US Nationals 2022 werden also eine Hitzeschlacht, gleich in mehrfacher Hinsicht.

Der Fox Raceway scheint Chase Sexton zu liegen. Das bewies er bereits beim Saisonauftakt im Mai, bei dem er seinen ersten Doppelsieg einfuhr. Eli Tomac beendete dieses Rennen auf den Plätzen 7 und 4. Aber auch das hat wenig Aussagekraft, weil Tomac bekanntlich ein paar Rennen zum Warmwerden braucht. Außerdem haderte er beim Saisonauftakt noch mit seiner Bänderverletzung vom Supercross. Das ist jetzt Geschichte. Tomac ist in Form. Seine Fitness ist bekannt. Sein Kampfgeist ist bekannt. Dazu kommt noch seine Erfahrung mit beinahe 30. Er startet mit dem Redplate des Meisterschaftsführenden. Doch damit ist er zugleich der Gejagte.

Sexton hat den Vorteil, dass er mit Ken Roczen einen starken Teamkollegen hat, der ihm in bestimmten Situationen den Rücken freihalten kann – zumindest am Anfang. Das haben wir letzte Woche in Crawfordsville beobachten können, als Roczen als Puffer zwischen ihm und Tomac fungieren konnte. Tomacs Teambuddy Dylan Ferrandis hat dieses Jahr nach seiner langen Verletzungspause noch viel zu wenig Rennpraxis und in Budds Creek hatte er dann auch noch einen heftigen Abflug, der ihn erneut zurückwarf. Tomac wird also in Pala auf sich allein gestellt bleiben - Vorteil Sexton.

Doch grau ist alle Theorie. Den Ausgang des spannenden Duells werden wir erst in den frühen Morgenstunden des kommenden Sonntags erfahren. Die Plätze dahinter sind weitgehend bezogen. Wenn Jason Anderson am Ende Dritter und Ken Roczen Vierter wird, geht das aus sportlicher Sicht völlig in Ordnung und P6 von Routinier Ryan Dungey (KTM) verlangt mehr als Respekt, denn er wird damit auch der beste KTM-Fahrer im Feld!

Meisterschaftsstand 450 ccm nach Runde 11 von 12:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 496

2. Chase Sexton (USA), Honda, 495, (-1)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 402, (-94)

4. Ken Roczen (D), Honda, 373, (-123)

5. Christian Craig (USA), Yamaha, 335, (-161)

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 332, (-164)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 294 (-202)

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 272, (-224)

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 222, (-274)

10. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 197, (-299)

Dass HRC-Speerspitze Jett Lawrence in Pala die 250er Meisterschaft gewinnt, ist bei 41 Punkten reine Formsache. Der Australier hat die Meisterschaften dominiert und wird den Sack sicher schon nach dem ersten Lauf zumachen. Spannend wird es dahinter, denn Jo Shimoda (Kawasaki) hat in der zweiten Saisonhälfte mächtig aufgeholt. Shimoda und Hunter Lawrence trennen nur 7 Punkte. Hier ist für Beide noch Alles drin.

Meisterschaftsstand 250 ccm nach Runde 11 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 478

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 437, (-41)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 430, (-48)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 375, (-103)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 314, (-164)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 279, (-199)

Die Rennen im Livestream*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream:

FloRacing (6,99$ monatlich)

Zeitplan US Nationals Pala 2

Samstag, 03. 09. 2022

19:00: Qualifikation

22:00: 250MX Lauf 1

23:00: 450MX Lauf 1

Sonntag, 04. 09. 2022

00:00: 250MX Lauf 2

01:00: 450MX Lauf 2



*) Alle Angaben ohne Gewähr, Zeitangaben in MESZ.