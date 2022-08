Youngsters-Star Guillem Farres: Starkes US-Debüt

Das US-Debüt des Spaniers Guillem Farres im Star Racing Yamaha Werksteam verlief gut. Nach Rang 6 im ersten Lauf stürzte er in Lauf 2 und fiel auf Rang 13 zurück. Für Farres war es ein gutes Training für das MXoN .

Guillem Farres ist der überragende Pilot des ADAC MX Junior Cups. Nach 5 von 8 absolvierten Läufen hat das spanische Talent einen Vorsprung von bereits 61 Punkten gegenüber Maximilian Spies (KTM) auf Rang 2.

Am letzten Wochenende trat er in Mechanicsville zum 10. Lauf der US Nationals an. Farres erhielt die Chance, im Team Star Racing Factory Yamaha für den verletzten Nick Romano einzuspringen. Bei den ADAC MX Masters startet Farres übrigens für das deutsche Team Raths Motorsport. Er startete also in Amerika mit einem komplett anderen Motorrad.

Den extremen Speed, den die Amerikaner im Zeittraining vorlegen, konnte er auf Anhieb zwar nicht ganz mitgehen, aber Startplatz 10 war dennoch für den Sprung ins kalte Wasser ein mehr als anständiges Ergebnis.

Noch besser lief es dann im ersten Lauf: Trotz eines schlechten Starts konnte Farres einige Überholmanöver durchziehen und beendete das Rennen auf Rang 6. Im zweiten Lauf startete er besser, doch diesmal warf ihn ein Crash zurück und er kam nur auf Rang 13 ins Ziel.

«Es war eine tolle Erfahrung», schwärmt der 19-Jährige. «Die Rennen in den USA waren ein gutes Training und insgesamt war es auch ein tolles Wochenende. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Motorrad und dem Team.»

Farres wird beim Motocross der Nationen in RedBud für die spanische Nationalmannschaft in der MX2-Klasse antreten. Da MXGP-Starter Jorge Prado (GASGAS) nach langwierigen gesundheitlichen Problemen inzwischen wieder fit ist (er führte letzte Woche in Frankreich im zweiten Lauf bis zur letzten Runde), könnten die Spanier dieses Jahr für eine Überraschung sorgen. OPEN-Starter Ruben Fernandez (Honda) schwächelt nach seinem Crash in Loket zwar auch noch etwas, aber auch bei ihm geht es inzwischen wieder bergauf. Im zweiten Lauf von Saint Jean d’Angely erreichte Fernandez schon wieder die Top-10 der MXGP. Wenn die 3 Spanier also bis Ende September wieder komplett fit sind, könnten sie in RedBud für eine Überraschung sorgen.

Ergebnis US Nationals Mechanicsville 250 ccm:

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 1-2

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 3-1

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-3

4. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 4-7

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 9-4

6. Nate Trasher (USA), Yamaha, 7-6

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 5-8

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 8-9

9. Guillem Farres (E), Yamaha, 6-13

10. Carson Mumford (USA), Suzuki, 14-10

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 433

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 396, (-37)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 390, (-43)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 346, (-87)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 274, (-159)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 251, (-182)

…

27. Guillem Farres (E), Yamaha, 23, (-410)