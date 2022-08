Jett Lawrence (Honda) gewinnt Ironman National

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) das Ironman National in Crawfordsville (Indiana). Jo Shimoda (Kawasaki) gewann den zweiten Lauf und hielt die Meisterschaftsentscheidung offen.

11. Lauf der US Nationals in Crawfordsville (Indiana), Ironman National: Yamaha Werksfahrer Justin Cooper brannte im Qualifying mit 2:00,27 Min. die schnellste Rundenzeit in den Boden und startete von der Pole Position, doch sein Star Racing Yamaha Teamkollege zog den Holeshot zum ersten Lauf. Trasher konnte die Führung bis zur Hälfte des ersten Laufs halten, bevor Tabellenführer Jett Lawrence, der im Bereich von P6 startete, in Schlagdistanz zum Führenden kam. Jett ging in Runde 9 in Führung und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 6,9 Sekunden vor RJ Hampshire (Husqvarna). Hunter Lawrence (Honda) und Jo Shimoda (Kawasaki) starteten außerhalb der Top-10 und kämpften sich auf P3 und P5 nach vorne.

Justin Cooper (Yamaha) gewann den Start zum zweiten Lauf, doch bereits nach einer halben Runde ging Shimoda an Cooper vorbei in Führung. Jett Lawrence startete außerhalb der Top-10 und musste sich erst gegen McAdoo, Swoll, Trasher und Cooper durchsetzen, bevor er nach der Hälfte des Rennens P3 erreichte.

Jo Shimoda gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 6,5 Sekunden vor Hunter und Jett Lawrence. Der Japaner hielt damit die Meisterschaft offen, denn bei eineVorsprung von 50 oder mehr Punkten wäre Jett in Crawfordsville vorzeitig Champion geworden. Vor dem letzten Rennen hat Jett Lawrence nun einen Vorsprung von 44 Punkten gegenüber Shimoda und zwischen dem Japaner und Hunter Lawrence bleibt es weiterhin eng. Beide trennen nur 7 Punkte.

Levi Kitchen und Pierce Brown stürzten und mussten das Rennen beenden. Auch das aus dem Amateurbereich aufgestiegene Talent Haiden Deegan stürzte in beiden Läufen. Der Spanier Guillem Farres (Yamaha) belegte mit einem 12-10- Ergebnis Gesamtrang 11.

Das Saisonfinale der US Nationals findet am 3. September auf dem Fox Raceway in Kalifornien statt.

Ergebnis US Nationals Ironman 250 ccm:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-3

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 5-1

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-2

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 2-4

5. Nate Trasher (USA), Yamaha, 4-6

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 6-5

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 7-7

8. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 11-8

9. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 10-9

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 12-10

11. Guillem Farres (E), Yamaha, 9-16

Meisterschaftsstand nach Runde 11 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 478

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 437, (-41)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 430, (-48)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 375, (-103)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 314, (-164)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 279, (-199)

…

25. Guillem Farres (E), Yamaha, 40, (-438)