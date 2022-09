Jett Lawrence (Honda) ist 250er US-Champion

Mit einem 1-2-Ergebbnis gewann Jett Lawrence (Honda) das Saisonfinale der US Nationals in Pala (Kalifornien). Jo Shimoda (Kawasaki) gewann den zweiten Lauf und sicherte sich Rang 2. Gesamt-Dritter wurde Hunter Lawrence (

Wegen der extrem schwülen Hitze und Temperaturen jenseits der 40 Grad wurden die Läufe der Finalrunde der US Nationals im südkalifornischen Pala um jeweils 5 Minuten verkürzt. Jett Lawrence (Honda), der einen Vorsprung von 41 Punkten mit nach Südkalifornien brachte, hätte bereits ein 12. Rang im ersten Lauf zum Titelgewinn gereicht. Doch der Australier setzte auf Angriff und zog den Holeshot. Hinter ihm kämpften zunächst Jo Shimoda und Marvin Musquin um die Podiumsplätze. Musquin nutzte die Gelegenheit, vor dem Motocross der Nationen am 25. September noch ein 250er Rennen zu fahren, denn er wird in RedBud in der MX2-Klasse für Team Frankreich antreten.

Musquin musste einmal die Strecke verlassen und fiel auf P5 zurück. An der Spitze entbrannte ein Dreikampf zwischen den beiden Lawrence-Brüdern und Shimoda. Hunter kollidierte an einer Bergabpassage mit Shimoda, so dass der Japaner stürzte und zurückfiel. Bei diesem Zwischenfall ging es um Rang 2 der Tabelle. Jett Lawrence gewann schließlich den ersten Lauf knapp vor seinem Bruder Hunter und sicherte sich damit bereits nach dem ersten Lauf den Titelgewinn. Dritter wurde Justin Cooper (Yamaha) vor Jo Shimoda, der nach der Kollision auf P4 zurückfiel. Marvin Musquin (KTM) wurde Fünfter.

Shimoda wollte die Sache nicht auf sich beruhen lassen und suchte i zweiten Lauf nach Revanche. Den Holeshot zog Justin Cooper, doch schon in der ersten Runde nutzte Shimoda die Außenlinien, um die Führung zu übernehmen und das Rennen von der Spitze aus zu kontrollieren. Shimoda konnte seine Führung sukzessive weiter ausbauen und gewann am Ende nicht nur den zweiten Lauf, sondern sicherte sich damit auch Rang 2 in der Endabrechnung. Hunter Lawrence war im zweiten Durchgang auf P5 zurückgefallen und wurde damit gesamt-Dritter.

Der frischgebackene Champion Jett Lawrence musste sich im zweiten Lauf erst von Platz 10 aus nach vorn arbeiten und erreichte am Ende P2 mit 24 Sekunden Rückstand. Dritter wurde Justin Cooper. Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Jett Lawrence die Tageswertung von Pala 2.

Ergebnis US Nationals Pala 2, 250 ccm:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-2

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 4-1

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 3-3

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-5

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 7-4

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 6-7

7. Marvin Musquin (F), KTM, 5-9

8. Maximus Vohland (USA), KTM, 12-6

9. Nate Trasher (USA), Yamaha, 14-8

10. Carson Mumford (USA), Suzuki, 10-12

Meisterschaftsendstand nach Runde 12 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 525

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 480, (-45)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 468, (-57)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 415, (-110)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 346, (-179)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 303, (-222)

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 256, (-269)

8. Nate Trasher (USA), Yamaha, 251, (-274)

9. Michael Mosiman (USA), Husqvarna, 208, (-317)

10. Pierce Brown (USA), GASGAS, 198, (-327)