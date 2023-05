Spekulation: Wechselt Cooper Webb von KTM zu Ducati?

In den USA wird zur Zeit über die Zukunft von KTM-Werksfahrer Cooper Webb spekuliert, doch Webb wiegelt ab und will sich vorerst um sein sportliches Comeback beim Auftakt der Motocross-Saison in Pala kümmern.

In der US-Szene wird zur Zeit viel über mögliche Teamwechsel spekuliert. Ausgangspunkt ist die offene Frage, ob Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac nach seinem Achillessehnenriss ein Comeback geben wird. Er selbst ließ die Antwort auf diese Frage offen und heizte damit Spekulationen an. Falls Tomac seine Karriere beenden würde, wäre sein Platz bei Star Racing Yamaha neu zu besetzen. Genau hier kommt Cooper Webb ins Spiel.

Unter den Teams gibt es in Zukunft ebenfalls mehr Dynamik: 2024 wird die britische Traditionsmarke Triumph in den Supercross- und Motocross-Sport einsteigen. Die Testarbeit läuft mit Clement Desalle in Europa und Ivan Tedesco in den USA auf Hochtouren. Neben dem Engagement von Triumph tauchen neue Gerüchte im Zusammenhang mit einem Motocross-Engagement von Ducati auf. Quellen aus den USA wollen erfahren haben, dass Ducati Versuche unternimmt, Cooper Webb schon für das Jahr 2024 als Werksfahrer zu akquirieren.

Vorerst ist der 27-jährige Webb allerdings bei Red Bull KTM unter Vertrag und damit beschäftigt, sein Comeback in Pala vorzubereiten, wo am kommenden Wochenende die US Nationals beginnen. Das Red Bull KTM Factory Team wird mit Cooper Webb und Aaron Plessinger in der 450er Klasse sowie mit Tom Vialle und Maximus Vohland in der 250er Klasse antreten.

Webb hat im letzten Jahr auf einen Start im Motocross verzichtet, um sich voll und ganz auf den Supercross-Bereich zu konzentrieren. Die Supercrossmeisterschaften 2023 beendete er auf P3, obwohl er die letzten 3 Rennen verletzungsbedingt aussitzen musste. In den USA werden in diesem Jahr Supercross und Motocross zur SMX-Serie zusammengefasst, in der Webb noch intakte Titelchancen hat. «Seit 2021 bin ich kein Motocross mehr gefahren», erklärte Webb. «Nach meinem Unfall in Nashville konnte ich mir eine kleine Auszeit gönnen und bin jetzt wieder vollkommen gesund, fit und startklar und freue mich auf die Outdoors.»

Noch ist ungewiss, wer im nächsten Jahr die neuen Triumph-Bikes bewegen wird. Fest steht nur, dass Triumph kommen wird. Unklar bleibt weiterhin, ob Tomac weitermacht oder nicht. Falls Ducati also tatsächlich einsteigen sollte, werden sie es auch mit Ernsthaftigkeit betreiben. Dann wird es wohl noch mehrere Rochaden im Fahrerkarussell geben.