Sexton beendet 20-jährige Honda-Durststrecke

Der letzte Titelgewinn in der Premiumklasse des US-Supercross liegt inzwischen 20 Jahre zurück. Chase Sexton holte in Salt Lake City den ersten 450er Titel der Viertakt-Ära und schrieb damit Geschichte für Honda.

20 Jahre hat es gedauert, dass Honda in diesem Jahr wieder einen Triumph in der Königsklasse des Supercross feiern konnte. Der letzte Meisterschaftsgewinn der Roten war 2003 mit Ricky Carmichael! Carmichael gewann vor 20 Jahren noch mit dem Zweitakt-Bike. Der Titel von Chase Sexton ist damit der erste Titel der Viertakt-Ära für Honda.

Nach dem 14. Lauf in East Rutherford war Sextons Rückstand auf Tabellenführer Eli Tomac auf 21 Punkte angewachsen. Diesen Rückstand innerhalb der letzten 3 Rennen noch aufzuholen, schien unter normalen Umständen undenkbar. Aber was ist im Supercross schon normal? Zuerst verletzte sich bei der nächsten Meisterschaftsrunde in Nashville der Tabellen-Zweite Cooper Webb (KTM) und eine Woche später in Denver schied Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) mit einem Achillessehnenriss aus. Der Weg war damit frei für Sextons ersten Titel.

Trotz der Durststrecke von 20 Jahren ist Honda mit 16 Meisterschaftsgewinnen die insgesamt erfolgreichste Marke im US-Supercross. In diesem Jahr gelang den Japanern mit den Lawrence-Brüdern noch dazu das Triple in allen 3 US-Supercross-Klassen der 250er Klasse.

«Es fühlt sich wie ein Traum an», erklärte Honda US-Team-Manager Lars Lindstrom. «So oft hatten wir die Chance, eine 450er-Meisterschaft zu gewinnen und sind immer wieder gescheitert. Diese Saison schien wieder so zu verlaufen, aber nach der Wendung der Ereignisse war es klar, dass wir endlich an der Reihe waren. Plötzlich gewannen wir gleich alle drei Meisterschaften auf einmal! Ich habe mich auch gefreut, dass Colt [Nichols] zum Rookie des Jahres gekürt wurde und bin so stolz, ein Teil dieser Erfolge zu sein. Dieser Rekord, dass ein Team alle drei Supercross-Meisterschaften gewonnen hat, kann jetzt nur noch erreicht, aber nicht mehr übertroffen werden.»

Meisterschaftsendstand nach Lauf 17 von 17:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 372

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 339, (-33)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 304, (-68)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 304, (-68)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 267, (-105)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 242, (-130)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 236, (-136)

8. Justin Hill (USA), KTM, 212, (-160)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 210, (-162)

10. Dean Wilson (GB), Honda, 200, (-172)