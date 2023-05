Die US Freiluftsaison beginnt in Pala

Die US Nationals beginnen in Pala

An diesem Wochenende beginnen auf dem Fox Raceway von Pala (Kalifornien) die US Motocross-Meisterschaften, die zusammen mit der Supercross-Meisterschaft zu den neu etablierten SMX-Meisterschaften zusammengefasst werden.

Die US-Piloten hatten eine kurze Pause von lediglich zwei Wochen, um sich nach den Supercrossmeisterschaften über 17 Runden auf die Motocross-Freiluftsaison vorzubereiten. Der Auftakt der US Nationals auf dem Fox Raceway in Pala (Kalifornien) zählt aber zu den in diesem Jahr erstmals ausgetragenen Supermotocross-Meisterschaften.

Die US Nationals werden in diesem Jahr über 11 Runden ausgetragen. Danach folgen die 3 entscheidenden Playoff-Runden.

Kalender US Nationals 2023 *):

27. 05. – Pala

03. 06 – Hangtown

10. 06. - Thunder Valley

17. 06. - High Point

01. 07. - RedBud

08. 07. - Southwick

15. 07. - Spring Creek

22. 07. - Washougal

12. 08. - Unadilla

19. 08. - Budds Creek

26. 08. - Ironman

Am Ende der Motocross-Saison in Ironman wird pro Klasse ein neuer Motocross-Champion gekürt. Aus der Summe der Supercross- und Motocross-Meisterschaften wird dann eine Gesamtplatzierung ermittelt, woraus sich die Qualifikation für die folgenden drei Playoff-Finals ergibt. Die Top-20 der SX/MX-Gesamtwertung sind direkt für die Playoffs qualifiziert. Fahrer, die ein Supercross- oder Nationals-Event gewonnen haben, sind ebenfalls für die Playoffs qualifiziert. Diese Regel könnte für Ken Roczen interessant werden, der als Indy-Sieger in jedem Falle qualifiziert wäre, auch wenn er kein einziges Rennen der US Nationals bestreiten würde.

Für die SX/MX Gesamtränge P21 bis P30 gibt es LCQs. Jeder der Playoff-Rennen wird in 2 Läufen ausgetragen, deren Punkte wie beim MXoN nach dem olympischen Prinzip vergeben werden: Platzierung = Punkt. Gesamtsieger und Platzierte erhalten dann aber wider die volle Punktzahl: 26 für P1, 23 für P2 und einen Punkt für P22. Beim zweiten Playoff werden die Punkte verdoppelt. Der Sieger erhält also 52 Punkte, der Zweite 46 usw. Beim dritten Playoff werden die Punkte verdreifacht: Der Sieger erhält 78 Punkte, der Zweite 69, P22 erhält 3 Punkte.

Kalender SMX-Playoffs *):

09.09. - Concord

17.09. - Joliet

24.09. - Los Angeles

Die Playoffs finden in großen Stadien statt. Die Strecken sollen sowohl Supercross- als auch Motocross-Elemente beinhalten.

Das Szenario ist nicht nur neu, sondern auch unübersichtlich, denn einige Protagonisten nehmen an den US Nationals gar nicht erst teil: Titelverteidiger Eli Tomac fällt wegen seines Achillessehnenrisses aus, Ken Roczen (Suzuki) wird an der im Juli beginnenden FIM Supercross-Meisterschaft teilnehmen.

In Pala werden auch einige verletzte Piloten in den Wettbewerb zurückkehren: Dylan Ferrandis (Yamaha) und Cooper Webb (KTM) dürften neben dem Supercross-Champion Chase Sexton (Honda) zu den Mitfavoriten der Motocross-Meisterschaften zählen. Auch Jett Lawrence (Honda) wechselt nach dem Gewinn der 250er Westküstenmeisterschaften in die 450er Klasse und wird bei seiner derzeitigen Form sicher auch in der großen Klasse vorn mitfahren können.

Tom Vialle (KTM) geht als amtierender MX2-Weltmeister an den Start und muss sich in der 250er Klasse gegen Hunter Lawrence (Honda) Haiden Deegan (Yamaha) und Jo Shimoda (Kawasaki) behaupten. Mit RJ Hampshire, Justin Cooper und Rückkehrer Michael Mosiman war in der Vergangenheit ebenfalls immer zu rechnen.

So kann der Auftakt der US Nationals in Pala verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan Motocross Pala*)

Samstag, 27.05.2023

19:00 – Qualifying

22:00 – 250 ccm, Lauf 1

23:00 – 450 ccm, Lauf 1

Sonntag, 28.05.2023

00:00 – 250 ccm, Lauf 2

01:00 – 450 ccm, Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr