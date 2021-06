US-Supercrossmeisterschaft verliert WM-Status

Der Vertrag zwischen FIM, AMA und Feld Entertainment für die Austragung der Supercross-WM wurde nicht verlängert. Damit verliert die AMA-Supercrossmeisterschaft der 450er Klasse den WM-Status.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat die US-Supercrossmeisterschaft der 450er Klasse den Status einer Weltmeisterschaft. Auch wenn diese Meisterschaften fast ausschließlich in den großen US-Footballstadien und Motorsportarenen der USA ausgetragen wurden, gastierten sie von 2002 bis 2006 auch in der Schweiz, den Niederlanden, in Spanien und zuletzt in Kanada. Das kanadische Toronto war zwischen 2008 bis 2017 der letzte Nicht-US-Austragungsort der Meisterschaften mit WM-Status. Neben einheimischen Fahrern nahmen Piloten aus anderen Teilen der Welt an diesen Meisterschaften teil: Frankreich, Schweden, Schweiz, Japan, Venezuela und Australien, um nur einige zu nennen.

Wie heute bekannt wurde, verlängerten US-Serienvermarkter Feld-Entertainment, AMA und FIM ihren Vertrag nicht. Das bedeutet, dass die Supercrossmeisterschaft ihren Status einer Weltmeisterschaft verliert. Diese Entscheidung sei ein direktes Ergebnis der anhaltenden Coronakrise, wurde zur Begründung angegeben.

FIM Präsident Jorge Viegas bedauerte die Entscheidung und bedankte sich bei AMA und Serienvermarkter Feld Entertainment für die Zusammenarbeit der letzten Jahre.