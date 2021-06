Dominique Thury (Yamaha): Kein Start in Red Bud

Thury fuhr in High Point in beiden Läufen in die Punkte

Trotz seiner guten Leistung bei seinem ersten Rennen der US Nationals in High Point kann Dominique Thury (Yamaha) am kommenden Wochenende aus Budgetgründen nicht in Red Bud/Michigan starten.

Zum 3. Lauf der US Nationals in High Point trat Dominique Thury für das Privatteam 'Club MX Yamaha' als Ersatzfahrer für den verletzten Joey Crown an, der sich in Daytona eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Noch bevor diese Verletzung auskuriert war, erlitt Crown eine weitere Gehirnerschütterung, die ihm bis heute zu schaffen macht.

Thury, der zu ausgewählten Rennen der 450er Klasse in der Lucas Oil Pro Motocross Championship (US Nationals) antreten wollte, wurde vom Team kurzfristig als Ersatzmann für Crown für die 250er Klasse angeheuert. Nach nur einem Trainingstag auf der kleineren Maschine nahm er das Angebot an, absolvierte in High Point sein erstes US Nationals und holte in beiden Läufen einen Punkt.

Wenige Tage nach dem Rennen in High Point wurde klar, dass Crown für den Rest der US Nationals ausfallen wird. Damit hätte für Thury eine reale Chance bestanden, komplett für Crown und die verbleibenden 9 Läufe einspringen zu können. Doch dieses Engagement erwies sich komplizierter als gedacht. Das Team bekam das Budget nicht zusammen und für Thury selbst ist die ganze Saison nicht finanzierbar.

Der 4. Lauf der US Nationals findet am kommenden Wochenende ausgerechnet in Red Bud statt, traditionell am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages. Red Bud gilt als der absolute Höhepunkt der US Nationals. An der Strecke herrscht stets eine ausgelassene Stimmung und die Fans überbieten sich gegenseitig mit durchgeknallten Aktionen.

Thury schrieb in den sozialen Medien: «Es gefällt mir nicht, das zu sagen, aber ich werde in Red Bud nicht am Start stehen. Wir haben versucht, einen Deal zustande zu bekommen, aber da ich finanziell auch nur begrenzte Kapazitäten habe, musste ich akzeptieren, dass es unmöglich ist, die ganze Saison zu fahren.»

Der nächste geplante Einsatz von Thury wird in Unadilla am 14. August sein. In welcher Klasse er dort antreten wird, ließ er offen.