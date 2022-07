RedBud: Jo Shimoda (Kaw) feiert seinen ersten Sieg

Jo Shimoda holte in RedBud seinen ersten Lauf- und Tagessieg der US Nationals

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann der japanische Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda in RedBud den 5. Lauf der US Nationals der 250er Klasse. Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) fiel im ersten Lauf mit technischem Defekt aus.

5. Lauf der US Nationals der 250er Klasse in RedBud: HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence zog den Holeshot zum ersten Lauf vor Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda und Tabellenführer Jett Lawrence (Honda). Jett setzte sich zunächst gegen seinen Buddy Shimoda durch und erreichte P2. In Runde 6 ging Jett schließlich auch an seinem älteren Bruder Hunter vorbei in Führung und es entbrannte ein sehenswerter Dreikampf zwischen Jett, Hunter und Jo. Nach der Hälfte des Rennens begann Jetts Honda zu qualmen. Zunächst schien der Motor nur zu überhitzen, doch der Tabellenführer musste das Rennen frustriert abbrechen. Das Duell an der Spitze entschied schließlich Shimoda für sich, der in RedBud seinen ersten Laufsieg mit einem Vorsprung von 21 Sekunden nach Hause bringen konnte.

GASGAS-Werksfahrer Pierce Brown stürzte im ersten Lauf und musste von der Strecke abtransportiert werden. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.

Ryder DiFrancesco gewann den Holeshot zum zweiten Lauf, während Justin Cooper einen Crash verursachte, in den mehrere Fahrer verwickelt waren, darunter auch Laufsieger Shimoda und RJ Hampshire. An der Spitze entbrannte zunächst erneut das Bruderduell zwischen Jett und Hunter Lawrence. Jett ging in Runde 10 in Führung und gewann am Ende mit 16 Sekunden Vorsprung vor seinem älteren Bruder.

Nach seinem Crash rangierte Shimoda außerhalb der Top-30. Der Japaner zeigte danach eine fulminante Aufholjagd und fuhr bis auf Rang 3 nach vorne, was für den ersten Tagessieg seiner Karriere reichte. Nach seinem Ausfall im ersten Lauf fiel Jett in der Tabelle nach 5 absolvierten Rennen auf P2 zurück. Neuer Führender ist nun Hunter Lawrence, dessen Vorsprung auf Jett 7 Punkte beträgt. Husqvarna-Werksfahrer Stilez Robertson wurde mit einem 3-5-Ergebnis Gesamt-Dritter.

Ergebnis US Nationals RedBud 250 ccm:

1. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 1-3

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2

3. Stilez Robertson (USA), Husqvarna, 3-5

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 4-6

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 9-4

6. Ty Masterpol (USA), KTM, 8-8

7. Justin Cooper (USA), Yamaha, 7-9

8. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 6-10

9. Jett Lawrence (AUS), Honda, 35-1

10. Nate Trasher (USA), Yamaha, 10-7

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 12:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 218

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 211, (-7)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 182, (-36)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 159, (-59)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 145, (-73)

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 141, (-77)