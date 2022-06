Cooper Webb verlängert bei Red Bull KTM

Cooper Webb bleibt auch für die kommende Saison KTM-Werksfahrer. Der zweifache Supercross-Weltmeister soll zu den US Supercrossmeisterschaften und den Lucas Oil Pro Motocross Championships antreten.

Der zweifache Supercross-Weltmeister Cooper Webb gönnt sich nach einer eher schwierigen SX-Saison gerade eine Auszeit, kuriert einige Verletzungen aus und nimmt derzeit nicht an den US Nationals teil. In letzter Zeit hat er mit Enduro sein Fahrkönnen trainiert, ohne sich dabei dem enormenDruck des Motocross-Racings auf höchstem Level auszusetzen.

Webb beendete die diesjährige Supercross-Saison auf Gesamtrang 7. Sein Vertrag im Red Bull KTM Werksteam, der zu Saisonende ausläuft, wurde nun um ein weiteres Jahr verlängert. Der Vertrag sieht vor, dass er sowohl zu den Supercrossmeisterschaften als auch zu den Läufen zur AMA Pro Motocross Championships teilnimmt.

Die Saison 2023 wird für Webb dann bereits die 5. Saison in KTM-Diensten. «KTM hat an mich geglaubt, als Andere mich schon abgeschrieben hatten. Wir hatten in letzter Zeit viele Rückschläge zu verkraften.»