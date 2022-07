Jett Lawrence (Honda): Doppelsieg in Millville 17.07.2022 - 08:09 Von Thoralf Abgarjan

© AMA Jett Lawrence gewann in Millville beide Läufe

Mit einem Doppelsieg gewann Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) den 7. Lauf der 250er US Nationals in Millville vor Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda und Hunter Lawrence (Honda) und setzte sich in der Tabelle weiter ab.