Eli Tomac (Yamaha) siegt und ist Tabellenführer 17.07.2022 - 07:09 Von Thoralf Abgarjan

© AMA Eli Tomac gewann in Millville

Mit einem erneuten Doppelsieg gewann Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac den 7. Lauf der US Nationals in Millville und übernahm damit die Tabellenführung. Ken Roczen (Honda) stürzte in beiden Rennen und fiel zurück.