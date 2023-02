Arlington: Nate Trasher (Yamaha) siegt trotz Crash

Mit einem 2-2-3-Ergebnis gewann Yamaha-Werksfahrer Nate Trasher den 3. Lauf der US Ostküstenmeisterschaften in Arlington (Texas). Tabellenführer Hunter Lawrence (HRC) stürzte im 3. Finale und wurde Gesamt-Dritter.

3. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaften im AT&T Stadium von Arlington (Texas): Der australische Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) gewann den Holeshot zum ersten Finale des Abends vor Tom Vialle (KTM) und Max Anstie (Honda). Yamaha-Werksfahrer Nate Trasher setzte sich gegen Vialle und Anstie durch und beendete das erste Rennen auf P2, 2,8 Sekunden hinter Laufsieger Lawrence.

Yamaha-Youngster Haiden Deegan gewann den Start zum zweiten Finale, doch Jordon Smith (Yamaha) setzte sich an die Spitze, während Hunter Lawrence von Platz 5 aus versuchte, Boden gutzumachen. Als der Australier am Hinterrad von Trasher und P2 war, touchierte er Trashers Hinterrad und stürzte. Smith gewann das zweite Finale mit einem Vorsprung von 5,2 Sekunden vor Trasher, Lawrence und Anstie.

Nach dem Start zum entscheidenden dritten Rennen stürzte Hunter Lawrence in der ersten Linkskurve nach dem Start. Anstie konnte nicht ausweichen und krachte in die Werks-Honda des Australiers. Lawrence war unter den beiden Motorrädern eingeklemmt, konnte aber weiterfahren und musste das Feld von ganz hinten aufrollen. In Führung ging Nate Trasher, doch auch er stürzte in den Whoops und musste die Führung 3 Runden vor Schluss an Jeremy Martin (Yamaha) abgeben, der das Rennen mit einem Vorsprung von 1,7 Sekunden vor Tom Vialle (KTM) gewann. Für Vialle war dieser zweite Platz das beste Saisonergebnis im US Supercross.

Hunter Lawrence wurde in diesem Rennen am Ende Sechster. Trasher war in Arlington mit einem 2-2-3-Ergebnis aber der Konstanteste und gewann damit die Tageswertung. Smith und Lawrence lagen am Ende punktgleich dahinter. Entscheidend für die Tageswertung war der bessere 5. Platz von Smith im letzten Lauf gegenüber Rang 6 von Lawrence. Lawrence wurde Dritter der Tageswertung.

Die Tabelle führt er aber nach 3 Rennen weiterhin an. Hunter konnte seinen Vorsprung gegenüber Max Anstie sogar von 8 auf 11 Punkte ausbauen, denn der Brite kam im letzten Rennen nur auf Rang 9 ins Ziel und wurde Fünfter der Gesamtwertung des Triple Crown Events.

Ergebnis Arlington 250 East:

1. Nate Trasher (USA), Yamaha, 2-2-3

2. Jordon Smith (USA), Yamaha, 4-1-5

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-3-6

4. Tom Vialle (F), KTM, 5-9-2

5. Max Anstie (GB), Honda, 3-4-9

6. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 6-12-1

7. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 7-6-7

8. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 15-5-4

9. Chris Blose (USA), Kawasaki, 8-8-8

10. Chance Hymas (USA), Honda, 9-7-16

11. Jace Owen (USA), Honda, 12-11-10

Tabellenstand 250East nach Runde 3 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 73

2. Max Anstie (GB), Honda, 62, (-11)

3. Nate Trasher (USA), Yamaha, 57 (-16)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 53, (-20)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 53, (-20)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 52, (-21)

7. Tom Vialle (F), KTM, 52, -21)

8. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 49, (-24)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 43, (-30)

10. Chris Blose (USA), Kawasaki, 37, (-36)