Der heftige Crash von Dominique Thury (Yamaha)

Dominique Thury (Yamaha) stürzte im zweiten Qualifikations-Training der US-Westküsten-Meisterschaft von Oakland schwer und konnte danach nicht zum Abendprogramm antreten.

Am letzten Samstag kehrten die US-Supercross-Meisterschaften wieder an die Westküste nach Oakland/Kalifornien zurück, wo der verschobene zweite Meisterschaftslauf vom 14. Januar nachgeholt wurde. In der Lites-Klasse am Start war damit wieder der deutsche Glücksritter Dominique Thury, der aber schon im Qualifikationstraining alles andere als das Glück an seiner Seite hatte.

In Q2 tauchte der Deutsche auf den Zeitenmonitoren auf, um danach wieder zu verschwinden. Es war schon zu diesem Zeitpunkt zu befürchten, dass Thury durch einen Zwischenfall ausgebremst wurde, denn seine Rundenzeit blieb bei 1:14,6 stehen.

Thury hätte sich mit dieser Qualifikationszeit und dem daraus resultierenden Platz 39 sogar für das Abendprogramm qualifiziert, doch er konnte wegen der Nachwirkungen seines Crashs nicht starten.

Der Schneeberger hat nun auf seinem Instagram-Kanal ein Video veröffentlicht, das den Unfallhergang zeigt: Thury landete mit dem Vorderrad voran am Gegenhang des letzten Hügels einer Rhythmuspassage, krachte mit dem Unterleib gegen den Lenker und flog per Vorwärtssalto ab. Am Boden hatte er noch einigermaßen Glück, dass er nicht komplett von seinem Motorrad getroffen wurde. Immerhin konnte Thury den Ort des Geschehens auf eigenen Füßen verlassen und sich außerhalb der Strecke in Sicherheit bringen, aber schon von außen betrachtet war klar, dass dieser Crash nicht ohne Folgen geblieben sein konnte.

Über Einzelheiten und die Schwere der Verletzungen hat sich Thury bislang nicht geäußert, er soll aber wegen einer Gehirnerschütterung Startverbot bekommen haben. Das nächste Rennen der US-Westküstenmeisterschaft findet am 25. März in Seattle statt.