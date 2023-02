Vorschau: Triple Crown Rennen in Arlington

Am kommenden Wochenende findet in Arlington (Texas) das zweite Triple Crown Event der laufenden Saison statt. Ken Roczen (Suzuki) holte bei seinem ersten Triple Crown in Anaheim sein bestes Saisonergebnis.

Im vollständig überdachten AT&T-Stadium von Arlington/Texas findet am kommenden Wochenende der 7. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften statt. Zugleich markiert die Veranstaltung das zweite Rennen der Saison im Triple Crown Format. Statt der sonst üblichen Vorläufe und Finalrennen gibt es die Qualifikation für das Abendprogramm, pro Klasse ein Last Chance Rennen und jeweils 3 Finalrennen pro Klasse, wobei die Tagesplatzierungen aus den Einzelergebnissen der 3 Finalrennen ermittelt werden.

An der Spitze der 450er Klasse bleibt es weiterhin spannend. Zwar konnte sich Eli Tomac (Yamaha) mit seinem 4. Saisonerfolg in Oakland an der Tabellenspitze wieder etwas absetzen, aber mit seinen punktgleichen Verfolgern, Cooper Webb und Chase Sexton (Honda), ist sicher in Arlington wieder zu rechnen. Sexton warf nun zweimal in Folge seinen möglichen Sieg weg und Cooper Webb hat in diesem Jahr nicht nur zu seinem früheren Speed zurückgefunden, sondern er bleibt bei seiner Konkurrenz für seine Endspurts gefürchtet.

In Arlington wird in den 3 Sprintrennen aber besonders viel von den Starts abhängen. Zwar war die Saison von Ken Roczen (Suzuki) bisher eher durchwachsen, aber seine Starts klappten in der Regel gut, weshalb der Thüringer auch beim ersten Triple Crown Event von Anaheim mit einem 2-3-4-Ergebnis auf dem Podium stand. Ein solches Ergebnis wäre dem Deutschen gerade auch nach den Problemen der letzten Woche zu wünschen. In Oakland wechselte er seinen Fahrwerks-Tuner. Nach einem enttäuschenden Qualifying gewann er den Vorlauf, doch im Finale fiel er am Ende von P5 auf P11 zurück und kassierte damit sein schlechtestes Saisonergebnis.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Lauf 6 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 139

2. Cooper Webb (USA), KTM, 132, (-7)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 132, (-7)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 111, (-28)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 104, (-35)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 104, (-35)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 97, (-42)

8. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 82, (-57)

9. Colt Nichols (USA), Honda, 75, (-64)

10. Christian Craig (USA), Husqvarna, 75, (-64)

In der 250er Klasse geht es in Arlington mit dem 3. Lauf der Ostküstenmeisterschaft weiter, die vom Australier Hunter Lawrence (Honda) dominiert wird. Eine Überraschung ist der Brite Max Anstie (Honda) auf Tabellenrang 2 sowie der Youngster Haiden Deegan (Yamaha) auf Rang 3.

Der französische MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) ist in Arlington auch wieder dabei. Vialle haderte in den beiden ersten Rennen der Saison mit Stürzen, doch er zeigte, dass er den Speed hat, um ganz vorne mitzumischen. Wenn er in Arlington nun auch noch die nötige Konstanz mitbringt, dann könnte er in Arlington vielleicht sogar sein erstes Podium im US-Supercross holen.

Tabellenstand 250East nach Runde 2 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52

2. Max Anstie (UK), Honda, 44, (-8)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 36, (-16)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 36, (-16)

5. Tom Vialle (F), KTM, 33, (-19)

So kann der 7. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Arlington verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream:

Der Videopass kostet in Deutschland inklusive Steuern 190 US$. Nach dem aktuellen Umrechnungskurs entspricht das ca. 188 € *).

Zeitplan Supercross Arlington *)

Samstag, 25.02.2023

19:15 - KTM Junior Racing Training 1

19:30 - 250SX Futures Q1

19:45 - 250SX Gruppe C, Q1

20:00 - 250SX Gruppe B, Q1

20:15 - 250SX Gruppe A, Q1

20:30 - 450SX Gruppe A, Q1

20:45 - 450SX Gruppe B, Q1

21:00 - 450SX Gruppe C, Q1

21:35 - 250SX Gruppe C, Q2

21:50 - 250SX Gruppe B, Q2

22:05 - 250SX Gruppe A, Q2

22:20 - 450SX Gruppe A, Q2

22:35 - 450SX Gruppe B, Q2

22:50 - 450SX Gruppe C, Q2

23:05 - 250SX Futures Q2

23:20 - KTM Junior Racing Training 2

LCQ:

23:45 - 250SX Last Chance

23:55 - 450SX Last Chance

Sonntag, 26.02.2023

Finale 1:

02:06 - 250SX Race 1

02:31 - 450SX Race 1

Finale 2:

02:55 - KTM Junior Racing Main Event

03:11 - 250SX Race 2

03:29 - 450SX Race 2

Finale 3:



03:49 - 250SX Futures Main Event

04:13 - 250SX Race 3

04:39 - 450SX Race 3

*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr.