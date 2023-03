Tom Vialle (KTM): Ausfall nach heftigem Crash

Bei seinem ersten Auftritt in Daytona befand sich der französische MX2-Weltmeister Tom Vialle (Red Bull KTM) in aussichtsreicher Position auf Podiumskurs, doch ein heftiger Crash warf ihn aus dem Rennen.

Mit P2 im Vorlauf hinter Nath Thrasher (Yamaha) brachte sich MX2-Weltmeister Tom Vialle in eine gute Ausgangsposition für seinen erstes Daytona-Auftritt. Prompt schoss der Franzose im Finale in Führung. Den späteren Sieger Hunter Lawrence hätte Vialle in Daytona sicher nicht aufhalten können, aber ein Podium war für den Franzosen in Reichweite.

Doch es kam anders. In den Whoops war er mit seinen Dreifachsprüngen zu langsam und wurde leichte Beute für den heranstürmenden Hunter Lawrence (Honda), der wie mit dem Lineal gezogen durch das Waschbrett ratterte. Vialle wollte Lawrence aber nicht ziehen lassen und versuchte am Tabellenführer dranzubleiben.

Er erwischte den Absprung eines Triples nicht perfekt, sprang zu kurz und setzte mittig auf der Kuppe des dritten Hügels auf, den er eigentlich noch überspringen wollte. Dadurch bekam er einen Schlag aufs Hinterrad und verlor komplett die Kontrolle über den nächsten Sprung. Er wurde mit dem Oberkörper auf den Lenker gestaucht und über den Lenker seiner Werks-KTM katapultiert. Vialle schlug hart am Boden auf, sein Motorrad überschlug sich mehrfach und die Plastikteile seines Nummernschildes flogen durch die Luft.

Zum Glück blieb Tom weitgehend unverletzt und steuerte mit verbogener Gabel die Box an. «Das war natürlich frustrierend», grübelte Vialle nach dem Rennen. «Wir hätten heute ein starkes Ergebnis einfahren können. Trotzdem schauen wir nach vorne und werden in der kommenden Woche weiter trainieren, um nächste Woche wieder bereit zu sein.»

Trotz des Ausfalls wurde Vialle auf Rang 22 gewertet, holte damit noch einen Punkt und fiel in der Tabelle von P7 auf Rang 8 zurück.

Ergebnis Daytona 250 East:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Max Anstie (GB), Honda

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha

4. Jordon Smith (USA), Yamaha

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha

...

22. (DNF) Tom Vialle (F), KTM

Tabellenstand 250 East nach Runde 4 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 99

2. Max Anstie (GB), Honda, 85, (-14)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 74, (-25)

4. Jordon Smith (USA), Yamaha, 71, (-28)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 71, (-28)

6. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 70 (-29)

7. Chance Hymas (USA), Honda, 60, (-39)

8. Tom Vialle (F), KTM, 53, (-46)

9. Chris Blose (USA), Kawasaki, 53, (-46)

10. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 51, (-48)