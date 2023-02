Tom Vialle (P4/KTM): Es geht weiter aufwärts

Der französische Red Bull KTM Werksfahrer lernt schnell und verbessert sich von Rennen zu Rennen. P2 im 3. Finale von Arlington markiert sein bestes Saisonergebnis in den USA. Zum Podium fehlen nur wenige Punkte.

Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle hinterließ schon bei seinem US-Debüt in Houston einen guten Eindruck, als er dort bereits in Führung ging. Stürze in den ersten Rennen der Saison warfen ihn aber immer wieder zurück.

Rang 4 von Arlington markiert das beste Saisonergebnis des amtierenden MX2-Champions seit seinem Wechsel aus der WM in die USA. Im letzten Finale seines ersten Triple Crown Events in Arlington kam er auf Rang 2 hinter Jeremy Martin (Yamaha) ins Ziel. Auch wenn er von einigen Stürzen seiner Konkurrenten profitierte, machte sich am Ende seine Konstanz bezahlt, die ihn früher schon in der WM auszeichnete.

«Ich habe mich schon im Training wohlgefühlt», erklärte der 22-Jährige, der sich in Arlington auf Rang 7 mit 1,2 Sekunden Rückstand zu Polesetter Hunter Lawrence (Honda) qualifizierte. «Das erste Finale war mit P5 okay. Im zweiten Rennen hatte ich Probleme mit dem Start und wurde Neunter. Das dritte Finale war dann aber viel besser. Am Ende war ich wirklich nah am Führenden dran, was mich sehr positiv stimmt. Wir haben uns in den letzten Wochen weiter verbessern können. P4 ist ein positives Ergebnis. Jetzt freue ich mich auf das nächste Rennen in Daytona.»

In der Tabelle rangiert Vialle nach 3 von 10 Rennen auf Rang 7, punktgleich mit Smith auf P6. Zu Haiden Deegan auf Tabellenrang 4 fehlt ihm nur ein Punkt und selbst zu Podiumsrang 3 hat Vialle nur 5 Punkte Rückstand.

Die Richtung stimmt also. Wenn Vialle so weitermacht, ist er definitiv ein Podiumskandidat.

Ergebnis Arlington 250 East:

1. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 2-2-3

2. Jordon Smith (USA), Yamaha, 4-1-5

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-3-6

4. Tom Vialle (F), KTM, 5-9-2

5. Max Anstie (GB), Honda, 3-4-9

6. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 6-12-1

Tabellenstand 250 East nach Runde 3 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 73

2. Max Anstie (GB), Honda, 62, (-11)

3. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 57 (-16)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 53, (-20)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 53, (-20)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 52, (-21)

7. Tom Vialle (F), KTM, 52, -(21)

8. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 49, (-24)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 43, (-30)

10. Chris Blose (USA), Kawasaki, 37, (-36)